PRVE PROCJENE Mrzitelj migranata Orban očekuje veliku pobjedu na izborima

Foto: FAH

MAĐARSKI parlament u sljedećem sazivu će s većinom glasova će voditi Orbanova Nacionalna-konzervativna stranka Fidesz, objavljeno je iz te stranke. Iz Fidesza su dodali kako je veliki odaziv birača na parlamentarne izbore pozitivan pomak u ovom trenutku, no sumnjaju kako će dobiti dvotrećinsku većinu u parlamentu.

Iako neslužbeni rezultati današnjih izbora još nisu objavljeni, a nema rezultata ni izlaznih anketa, u stranci Fidesz su sigurni u pobjedu i parlamentarnu većinu. Nadaju se kako će dobiti većinski prag od 100 zastupničkih mjesta od ukupno 199.

Odaziv birača visok

Podsjetimo, u 19 sati su zatvorena biračka mjesta u Mađarskoj. Odziv birača na izborima dosegao je 68,13 posto do 18,30 sati, pola sata prije zatvaranja birališta, što je veći odziv nego na trima prethodnim izborima, objavilo je izborno povjerenstvo.

Na izborima 2014. godine, na kojima je Fidesz premijera Viktora Orbana premoćno pobijedio, odziv je bio 61,73 posto. Neki analitičari ocijenili su da bi odziv birača iznad 70 posto mogao ugroziti osvajanje većine u parlamentu za Fidesz, koji je uoči glasovanja bio veliki favorit.

Orbanova Nacionalna-konzervativna stranka Fidesz čini se sigurni pobjednik, po analitičarima. Pripisuje joj se prednost od 20 do 30 postotnih poena u anketama, a pogoduje joj glasovanje u jednom krugu koje kombinira jednostavnu većinu po okrugu i proporcionalnu.

Hungary: Preliminary results leaked to https://t.co/kCcTfyBIHw show that Fidesz (EPP) remains the largest party in the countryside, in some places even larger than before, but the centre-left carried a few big cities & some districts in Budapest. #Valasztas2018 #Hungary