Prvi čovjek HDZ-a u Austriji tvrdi: "Dario Kordić je nevin, a novinari podmeću ustaške zastave na Bleiburgu"

PREDSJEDNIK austrijskog HDZ-a Miroslav Piplica dao je intervju pod naslovom “Bivši kickboksač brani ustaše: Ja sam domoljub!” za austrijski dnevni list Kurier o temi ustaškog derneka na Bleiburgu, oko kojega se ove godine pobunio značajan dio austrijskog društva, od nevladinih organizacija preko eurozastupnika pa do medija.

Piplica smatra da je sve na skupu na Bleiburgu u redu, a što se tiče prošlogodišnjih incidenata za njih optužuje ubačene agente i novinare. “Prošle godine su smetali neki mladići, koji su htjeli provocirati. Ali i neki hrvatski novinari prokrijumčare takve osobe. Stave nekom mladiću određenu zastavu u ruku i to onda izađe kao vijest u novinama. Problemi uglavnom dolaze izvan kruga komemorativnog skupa.”

Kurier je pitao Piplicu da pojasni svoju izjavu o novinarima, pa je on nastavio: “Vjerujemo da je sve pokrenuto od nekih nevladinih organizacija u Hrvatskoj koje sve to žele zabraniti. U Hrvatskoj postoji velika razlika između lijevih i desnih političara. Za prave Hrvate je uvijek bilo važno zajedništvo koje nastaje tijekom svete mise, tijekom odavanja počasti žrtvama”, rekao je Piplica.

"Ratovao bih na strani Austrije"

“Ja sam domoljub i volim svoju zemlju. No živim u Austriji i ako bi Austrija nekad s nekim ratovala, bio bih na vašoj strani”, odgovorio je Piplica na pitanje kako se politički svrstava. On uviđa i da postoji razlika između domoljublja i nacionalizma.

“U nacionalizmu se događaju ekstremne stvari. Protivim se tome. Ovdje u Beču nisam nikad primijetio probleme između Srba, Hrvata i Bošnjaka. Čak i kada igraju nogometne reprezentacije Hrvatske i Srbije, ovdje nema problema”, kaže Piplica.

"Dario Kordić je nevin"

Ističe da već tri godine zapošljava konobaricu koja je Srpkinja, jer “nikoga ne mrzi i sve pozdravlja otvorenom rukom”, no istovremeno osuđenog ratnog zločinca Darija Kordića opisuje kao “dobrog prijatelja”.

“Napisao sam knjigu o Dariju Kordiću. Mogu garantirati da Kordić nije dao naređenje da se nekoga ubije. Zločini su se dogodili. Netko je morao biti kažnjen. Ali to suđenje je bilo političko. Dario Kordić je nevin sjedio 17 godina u zatvoru”, smatra Piplica, koji dodaje da “nema dokaza Kordićeve krivice”.

Na Bleiburgu se okupljaju "ljudi koji se raduju neovisnoj Hrvatskoj"

Upitan da komentira opis skupa na Bleiburgu kao “najvećeg neonacističkog skupa Europe”, Piplica ističe da se tamo “sastaju ljudi koji se raduju zbog neovisnosti Hrvatske”, te da organizatori ne žele ljude s “nekim znakovljem i zastavama”. Piplica dodaje kako je “inače protiv zabrana, ali da na ovom mjestu treba zabraniti to znakovlje”. Na kraju predsjednik austrijskog HDZ-a kaže da i on ide na Bleiburg 12. svibnja. “Povest ću ženu i dvoje djece, idemo na misu i pojesti nešto kasnije, bit će to lijep izlet”, završava Piplica svoj intervju za Kurier.

Piplica je predsjednik austrijskog HDZ-a od 2013., a i danas se na službenim stranicama stranke može naći slavljenička objava te vijesti. Na slikama je Piplica u društvu Milijana Brkića, tada Karamarkova glavnog tajnika HDZ-a.

U Brkićevom društvu izabran za predsjednika austrijskog HDZ-a

HDZ u listopadu 2013. javlja da je na “izbornoj skupštini u Beču (Posavski dom, Schwendergasse 16) za novog predsjednika Koordinacije HDZ-a Austrije, krovne organizacije svih pokrajinskih (zemaljskih) i gradskih ogranaka stranke u toj državi, jednoglasno izabran Miroslav Piplica iz Zmijavaca kod Imotskog, inače višestruki svjetski prvak u kick boxingu. Sportski nadimak: Škorpion. Za njega je glasovalo svih 82-oje izaslanika!”

Vaso Brkić u govoru Milanovićevu vladu oštro napada: “Milanović trabunja da oni koji su rođeni ili dugo žive izvan Domovine Hrvatsku ne mogu niti razumjeti, niti voljeti. Upitao bih „gospona“ premijera - koji je, kao mladić u naponu snagu, za vrijeme srpske agresije igrao monopoly u skloništu - zna li koliko je Hrvata iz dijaspore poginulo na bojišnicama?!“

No, dolaskom Andreja Plenkovića na mjesto predsjednika HDZ-a takva se huškačka retorika više ne potiče, pa će biti zanimljivo kako će premijer reagirati na skandalozne izjave svojeg stranačkog kolege, koji mu vodi stranku za cijelu Austriju.