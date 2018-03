PRVI PUT U POVIJESTI Plenković je u zakone uveo crkveni pojam koji omogućava udar na prava žena

Ilustracija: Index (vlada.hr)

RODNA ideologija kao pojam ne postoji ni u hrvatskom leksikonu, rječniku niti u enciklopediji. Rodna ideologija nije definirana ni u pravu, niti u ekonomiji. Iako je riječ o nepostojećem, dosad nedefiniranom fantomskom pojmu, on se prvi put jučer našao na jednom službenom hrvatskom dokumentu koji su potpisali premijer Andrej Plenković i njegovi ministri.



Prvi put uveden pojam u službenom dokumentu



Naime, u dijelu interpretativne izjave o ratifikaciji Istanbulske konvencije, a koja je prihvaćena aklamacijom vlade, spominje se upravo taj pojam "rodna ideologija".



"Republika Hrvatska smatra da odredbe Konvencije ne sadrže obvezu uvođenja rodne ideologije u hrvatski pravni i obrazovni sustav", stoji u vladinu dokumentu. Neobično je da se pojam rodne ideologije prvi put spominje u jednom službenom hrvatskom dokumentu, a da u tom dokumentu nije dano i značenje "rodne ideologije". Ostaje tako posebno nejasno što se to točno neće uvesti u "pravni i obrazovni sustav".



Ni u vladi ne znaju što je to "rodna ideologija"



Zašto pojam "rodne ideologije" nije definiran u vladinu dokumentu, postalo nam je puno jasnije kada smo vladi uputili jednostavan upit - što je to "rodna ideologija". Naime, na to pitanje nismo dobili nikakav odgovor. Pitanje smo postavili jučer nakon sjednice vlade, no do objave članka nismo dobili nikakvo pojašnjenje.





No moguće je da odgovor nikada i nećemo dobiti jer pojam "rodna ideologija" zapravo ne postoji. Da je tome tako, potvrdila je prije nekoliko dana i predstojnica Katedre za ustavno pravo u Rijeci Sanja Barić koja kaže da je pojam "rodna ideologija" zapravo izmišljen za kritiziranje onih ponašanja koja nisu po voljni vjerskim zajednicama i konzervativno-tradicionalnim krugovima.

Crkva počela širiti pojam koji su nazvali "takozvanim"



U hrvatskom društvu taj pojam počeo se širiti u mainstream prostor kroz poruku Hrvatske biskupske konferencije (HBK) 2014. godine, objavljenoj pod naslovom "Muško i žensko stvori ih", u kojoj su biskupi svašta napisali, ali nisu uspjeli dati jasnu i suvislu definiciju "rodne ideologije" koju u dokumentu nazivaju - takozvanom.



Izraz "rodna ideologija" u hrvatskom javnom prostoru preuzimaju radikalni desničari i katolički ekstremisti, a tim terminom ne samo da se manipuliralo, nego se i širila mržnja. Primjerice, saborski zastupnik HRAST-a Hrvoje Zekanović koji se prometnuo u glavnog kritičara Istanbulske konvencije, također ne zna definirati pojam "rodne ideologije".



Podsjetimo kako iz desno-klerikalnih krugova dolaze optužbe da Konvencija zapravo promovira rodnu ideologiju, što izvlače iz činjenice da se u njoj spominje rod kao kategorija. No rodni identitet spominje se u svim hrvatskim zakonima još od 2008. godine.

"Hvala" Plenkovićevom HDZ-u



U Konvenciji se rod spominje u kontekstu činjenice da se žene i muškarci ne razlikuju samo biološki, nego postoji i društveno oblikovana kategorija roda koja ženama i muškarcima dodjeljuje njihove specifične uloge i ponašanja. U tom kontekstu gleda se i na nasilje nad ženama.



Jednostavnim rječnikom, želi se reći da do nasilja nad ženama ne dolazi samo zbog toga što su one žene jer imaju ženski spolni organ, nego i zbog toga što im društvo nameće podređenu ulogu. Primjerice, žene su biološki jednake u Hrvatskoj, Švedskoj i Saudijskoj Arabiji i ženski spol nije različit u ovim zemljama. No svakome imalo upućenom jasno je to da žene u tim zemljama nisu isto tretirane, da nemaju iste društvene pozicije, niti da prema njima postoje ista tradicionalna očekivanja, a baš to je izraz društveno nametnutih rodnih uloga.

Na koncu je taj izmišljeni pojam "rodne ideologije" koji se koristi za homofobne napade i protiv prava žena dobio legitimitet vlade Andreja Plenkovića.