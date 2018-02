Prvo lansiranje SpaceX satelita u orbitu: Musk pokušao uhvatiti dio rakete u padu iz svemira

Screenshot: YouTube

TVRTKA SpaceX u četvrtak je prvi put lansirala svoja dva satelita u orbitu, što je korak prema ostvarenju sna osnivača Elona Muska o stvaranju najveće mreže satelita u povijesti.

SpaceX je uspješno lansirao satelit španjolske vlade u nisku orbitu Zemlje raketom Falcon 9 iz zračne baze Vandenberg u Kaliforniji, javlja CNBC. Snimka lansiranja objavljena je na internetu.

Pokušao brodom uhvatiti dio rakete u padu iz svemira

Osnivač SpaceX-a Elon Musk objavio je da će pokušati uhvatiti "nos" rakete u padu iz svemira brodom poznatim pod imenom Mr. Steven. Međutim, kasnije je objavio da je promašio dio rakete "za nekoliko stotina metara". Na Instagramu je objavio fotografije broda i dijela rakete koji pluta u Tihom oceanu. Prije lansiranja Musk je napomenuo da će vrh rakete padati na Zemlju brzinom "oko osam puta većom od brzine zvuka".

TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASA

Falcon fairing half as seen from our catcher’s mitt in boat form, Mr. Steven. No apparent damage… https://t.co/48ZGaUwQOY