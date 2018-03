Prvo su ubili Luku Ritza, a onda nastavili divljati po Hrvatskoj. Dokad?

Foto: Privatni album



U LIPNJU ove godine navršava se deset godina od smrti Luke Ritza, čiji su napadači priznali da su ga pretukli iz čiste dosade, a od posljedica tih batina Luka je preminuo.



I nakon što su dobili smiješno male ili nikakve kazne za brutalno ubojstvo Luke Ritza, dio njegovih ubojica nastavio je činiti teška kaznena djela. Za to možemo zahvaliti hrvatskom pravosuđu - crnoj rupi hrvatskog društva. No, krenimo redom.



Samo jedan od napadača završio u zatvoru i to na samo devet mjeseci



18-godišnji Luka bio je maturant Grafičke škole, a 1. lipnja 2008. vraćajući se oko 1 iza ponoći kući s prijateljem, brutalno je pretučen. Od dobivenih ozljeda umro je nekoliko dana kasnije, 12. lipnja 2008. Luku su napala trojica 17-godišnjaka, K.M., R.L. i M.K., te 16-godišnji J.J. i 18-godišnji S.Š. Policiji je trebalo pet mjeseci da pronađe napadače koji su kasnije osuđeni na gotovo nikakve kazne, a samo je jedan završio u zatvoru, na devet mjeseci.



Protiv prvooptuženog J.J. postupak je obustavljen, drugooptuženi R.L. osuđen je na godinu i pol dana zatvora, ali je pušten na slobodu već nakon devet mjeseci zatvora u Požegi, a trećeoptuženi M.K. osuđen je na odgojne mjere, odlaskom u popravni dom.



Protiv prvooptuženog J.J. postupak je obustavljen zato što je za vrijeme procesa već bio upućen na izdržavanje odgojne mjere u ustanovi pa se smatralo kako je time svrha kažnjavanja ispunjena. Drugooptuženi R.L. osuđen je za nanošenje teških tjelesnih ozljeda sa smrtnom posljedicom i nasilničko ponašanje, dok je trećeoptuženi M.K. osuđen samo za nasilničko ponašanje.

Tri vještačenja da se dokaže ono što se znalo - da je Luka umro od posljedica batina



Jedini punoljetni napadač S.Š. osuđen je u odvojenom postupku na boravak u Odgojnom zavodu u Turopolju, a K.M. je bio isključen iz postupka jer je u međuvremenu ukrao motor, za što je također bio osuđen na boravak u Odgojnom zavodu u Turopolju.

Tijekom suđenja napadačima bila su potrebna tri vještačenja da se potvrdi ono što je bilo jasno od početka - da je Luka Ritz umro od posljedica batina.



Najšokantniji detalj cijelog suđenja i detalj koji zapravo daje sasvim jasan odgovor na pitanje o poruci koja se svim trenutnim ili budućim nasilnicima šalje ovim postupkom je to što je J.J., najmlađi napadač, usred postupka premlatio 15-godišnjaka u Zagrebu.



Usput, J.J. se na Facebooku nakon ubojstva Luke Ritza učlanio u morbidnu grupu pod nazivom "Ljudi kojima Luka Ritz ide na živce".



Priče ostalih mladića također su poučne. Svi su oni nakon tri mjeseca provedenih u pritvoru s odraslima ostavljeni na slobodi uz "nadzor" Centra za socijalnu skrb, koji se uglavnom svodio na to da ih se jednom tjedno pita jesu li izvadili osobne iskaznice.

Kako je Luka napadnut



Podsjetimo kako je Luka Ritz čekao autobus s prijateljem kada su im prvo prišli 16-godišnjak i 15-godišnjak koji su ih zatražili novac i cigarete. Nakon toga, kako su rekli u zagrebačkoj policiji, 16-godišnjak je Luku Ritza bez ikakva povoda tjelesno napao dok je sjedio na rubu nogostupa te je Luka pao na cestu. Zatim su ga 16-godišnjak i 17-godišnjak nastavili udarati, u jednom trenutku Luka se pridigao i pokušao pobjeći. Međutim tada ga je drugi 17-godišnjak opet srušio na tlo pa su ga on i 16-godišnjak nastavili udarati.





Kako se naknadno doznalo, K.M. i J.J. su iz čiste dosade iznijeli ideju kako bi nekog mogli krenuti žicati koju kunu ili mobitel, što je zapravo bila samo izlika da prebiju žrtvu ako im ne da traženo. Tako su naišli na Luku Ritza i njegova prijatelja koji su sjedili na rubniku na Mostu slobode i čekali autobus. K.M. i J.J. zastali su pored njih i tražili novac, dok su ostala četvorica iz grupe produžila dalje.Tada su, kako tvrde spomenuti mladići, čuli da se iza njih nešto događa te su se okrenuli. K. M. je, izjavio je njegov suosumnjičeni prijatelj, vukao Luku Ritza s leđa za majicu i pritom ga udarao šakom u potiljak, nakon čega je Luka pao unatrag. Šesti mladić, koji je pušten, izjavio je da je vidio kako K.M. i J.J. tuku Luku Ritza i da mu je jedan od njih zadao više udaraca. On se potom udaljio, dok su se ostala trojica, koja su malo odmakla s njim, vratila kako bi krenula tući Luku i njegovog prijatelja.S.Š. priznao je da je dvaput šakom u glavu udario Lukina prijatelja. Rekao je kako su ih, nakon što su pali na pod, udarili još nekoliko puta po tijelu, ali je ustvrdio da se nije radilo o klasičnom cipelarenju, nego više o "usputnim udarcima" jer su se odmah dali u bijeg. Njegov iskaz zapravo potvrđuje i medicinska dokumentacija jer nigdje po tijelima napadnutih mladića nisu zabilježene ozljede ni hematomi.

Nakon ubojstva Luke Ritza - nastavak kriminala



Jedan od napadača, Kristijan Milović, je i nakon što je sudjelovao u ubojstvu Luke Ritza nastavio s kaznenim djelima. Općinski kazneni sud u Zagrebu 2015. ga je proglasio krivim za paljenje 11 kontejnera i pet spremnika za otpad na osam lokacija u Novom Zagrebu. Vatra je uništila i nekoliko automobila, a zapalila se i fasada stambene zgrade te glomazni otpad.



Osuđen je na godinu dana i osam mjeseci zatvora. Otegotna okolnost bila mu je što je i ranije osuđivan; između 2011. i 2014. godine skupio je čak četiri pravomoćne presude.



Nakon toga je sad nepravomoćno osuđen na splitskom Općinskom sudu na godinu i pol zatvora zbog 388 tableta ecstasyja s kojima je uhvaćen 18. srpnja prošle godine na trajektu Marjan na putu za Hvar.



Milović je djelomično priznao djelo, ali suca Zorana Ivaniševića nije uspio uvjeriti da je drogu trebao prenijeti do Starog Grada na Hvaru kako bi mu se otpisao nekakav dug od tisuću kuna. Sudac je zaključio da je ecstasy prenosio kako bi mu se isplatila određena novčana naknada, kako je to navedeno u optužnici Općinskog državnog odvjetništva u Splitu.



U obrani je Milović naveo da mu je dug trebao "oprostiti" stanoviti Ivan koji mu je posudio tisuću kuna. Na posao se odlučio pritisnut financijskim problemima zbog kocke i drogiranja te nesređenih obiteljskih prilika.



Ecstasy je trebao predati ispred pošte u Starom Gradu. Na sudu je izjavio kako shvaća u kakvu se glupost upustio, svjestan je da je njegovo ponašanje bilo štetno i neprimjereno. Sada žali i kaje se, obećao je da neće više činiti kaznena djela. Namjerava si srediti život i otići kod sestre u Italiju. Nada se da bi se tamo i zaposlio.



Kao olakotne okolnosti uzete su djelomično priznanje djela, korektno držanje na sudu, obiteljske prilike, a kao otegotna dosadašnja višestruka osuđivanost zbog krađa, paljenja kontejnera po Zagrebu i krivotvorenja isprava.



Zastrašujuća poruka hrvatskog pravosuđa



Nakon svega gore navedenog, jedno je savršeno jasno. Hrvatsko pravosuđe se nije znalo ili htjelo adekvatno se obračunati s ubojicama Luke Ritza, a neki od njih su se nastavili baviti kriminalom i nakon suđenja na kojem su izbjegli zatvorske kazne ili pak dobili smiješno male kazne.



Priča o (ne)kažnjavanju ubojica Luke Ritza samo je još jedna od tužnih priča koja potvrđuje da je hrvatsko pravosuđe najveći problem ove države. Sve dok se građani Hrvatske neće moći osloniti na pravosuđe, nepovjerenje prema institucijama će rasti i Hrvati će sreću (i pravdu) tražiti izvan Hrvatske.