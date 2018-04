PUCNJAVA U SJEDIŠTU YOUTUBEA Napadač je žena, mrtva je

Screenshot: ABC News



POLICIJA je odgovorila na dojavu da je netko u središte YouTubea u San Brunu u Kaliforniji upao s oružjem i otvorio vatru. Do pucnjave je došlo oko 17 sati po lokalnom vremenu, a nakon sat vremena objavljeno je da je zasad nepoznata žena koja je pucala mrtva. Prema prvim informacijama, žena je stradala od rana koje je sama sebi nanijela oružjem.

"Reagiramo na jednog aktivnog strijelca. Molimo da se ne približavate Cherry Ave&Bay Hill Drive", rekla je policija San Bruna na Twitteru nedugo nakon što su na desetke naoružanih policajaca okružile zgradu iz koje su bježali preplašeni zaposlenici ovog poznatog servisa.

Lokalna bolnica je potvrdila kako su zaprimili nekoliko pacijenata koje povezuju s ovim incidentnom. No, ništa detaljnije o ranjenima nisu kazali. Kako piše CNN, najmanje četiri osobe su ranjene i odvedene u bolnicu.



Nekoliko zaposlenika YouTube o ovom je incidentu pisalo na Twitteru.

Active shooter at YouTube HQ. Heard shots and saw people running while at my desk. Now barricaded inside a room with coworkers.

Oglasio se i Google, vlasnik YouTubea.

Re: YouTube situation, we are coordinating with authorities and will provide official information here from Google and YouTube as it becomes available.