Pucnjava u školi na Kaliforniji, policija na terenu

PUCNJAVA je prijavljena u školi u Palmdaleu u Kaliforniji, izvijestili su iz ureda šerifa za Fox News.



Šerifov ured izjavio je kako su dobili poziv vezano za naoružanog muškarca na kampusu.



Policija, hitne službe i vatrogasci su na terenu.

Zatvorene i okolne škole

Odjel vatrogasaca je za NBC LA izjavio kako su dobili dojavu da je jedna osoba upucana.

Iz ureda šerifa su pak poručili kako nitko nije ozlijeđen i kako još nitko nije priveden.

Do pucnjave je došlo oko 7 ujutro po lokalnom vremenu, a zatvorene su i tri okolne škole

