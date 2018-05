PUCNJAVA U ŠKOLI U TEKSASU Najmanje 10 mrtvih, objavljeno tko je napadač: "Imao je drugačiji plan"

Foto: Twitter, EPA, Facebook



NAJMANJE je deset ljudi poginulo u pucnjavi u srednjoj školi u Santa Feu u Teksasu, a policija koja je pretražila zgradu objavila je da je privela učenika osumnjičenog za napad i pronašla eksplozivne naprave.

Šerif okruga Harris Ed Gonzalez je izjavio da je u napadu ubijeno desetero ljudi, devet učenika i jedan profesor.



"U pritvoru je jedna osoba, osumnjičenik, a privedena je i ispituje se i druga osoba koja je možda bitna za istragu", rekao je Gonzales na konferenciji za tisak.

Napadač postavio eksploziv po školi



U školi i izvan kampusa nađene su eksplozivne naprave, objavio je Gonzales na Twitteru. "Redarstvene snage ih onesposobljavaju. Škola je evakuirana".



Osumnjičeni je sedamnaestogodišnji mladić, rekao je agenciji Reuters izvor iz policije pod uvjetom da ostane neimenovan jer nije ovlašten javno govoriti o istrazi. Gonzales je ranije rekao da je napadač bio učenik te škole u Santa Feu, 48 km jugoistočno od Houstona.



U bolnici je nakon napada završilo najmanje 13 osoba, među kojima i dvojica policajaca. Jedan je u kritičnom stanju.

Identificiran napadač



Učenik koji je počinio pokolj identificiran je kao Dimitrios Pagourtzis iz Santa Fea. Planirao je okončati napad samoubojstvom, ali se umjesto toga predao policiji, rekao je guverner Teksasa Greg Abbott.



Učenici su rekli kako je naoružani napadač otvorio vatru u jednom razredu u srednjoj školi u Santa Feu u petak kratko nakon 8 sati ujutro (15 sati po srednjoeuropskom vremenu) i da su oni pobjegli u panici nakon što su vidjeli ranjene kolege a požarni alarm je potaknuo punu evakuaciju.





