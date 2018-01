Puigdemont najavio da će zagovornici neovisnosti uskoro formirati novu vladu u Kataloniji

Foto: Hina

BIVŠI predsjednik katalonske vlade Carles Puigdemont je iz Kopenhagena poručio kako će zagovornici nezavisnosti Katalonije uskoro formirati vladu te je pozvao Madrid da prizna njihovu pobjedu.

"Madrid treba priznati da su snage za nezavisnost pobijedile na izborima koje je sazvao španjolski premijer Mariano Rajoy. Nezakonito upravljanje Katalonijom iz Madrida treba prestati. Unatoč prijetnjama formirat ćemo uskoro vladu", rekao je Puigdemont na Sveučilištu u Kopenhagenu.



"Vrijeme je za pregovore, za završetak represije i traženje političkog rješenja", dodao je.



Puigdemont je u ponedjeljak došao iz Bruxellesa u Kopenhagen, što je njegov prvi izlazak iz Belgije gdje se nalazi od 29. listopada. Španjolsku je napustio dva dana nakon što je u katalonskom parlamentu bila izglasana nezavisnost. Zagovornici nezavisnosti tvrde da je "u egzilu" dok pobornici cjelovitosti države kažu da je "u bijegu od pravosuđa".



Puigdemont kandidat za predsjednika nove vlade Katalonije



Tijekom ponedjeljka je novi predsjednik katalonskog parlamenta Roger Torrent u obraćanju medijima rekao kako je 55-godišnji Puigdemont jedini kandidat za predsjednika nove vlade. Tri stranke za nezavisnost Katalonije osvojile su 70 od 135 mjesta na izborima prošli mjesec te inzistiraju na Puigdemontu kao predsjedniku.

On je u Španjolskoj optužen za pobunu a premda je španjolski sud u ponedjeljak odbio zatražiti od Danske njegove izručenje, kao što je tražilo državno tužiteljstvo, prijeti mu uhićenje stupi li na španjolsko tlo.



"Tražimo dijalog i volju za pregovaranjem", rekao je Puigdemont na fakultetu politologije u glavnom gradu Danske.

Parlamentarna rasprava u Barceloni o njegovom imenovanju mogla bi se održati 31. siječnja . I dok ga stranke za nezavisnost namjeravaju izabrati ondje bez da se on fizički pojavi, španjolska vlada poručuje kako neće biti imenovan. Dođe li do toga Madrid će se žaliti ustavnom sudu te nastaviti sam upravljati pokrajinom na obali Sredozemnog mora gdje živi 7,5 milijuna stanovnika.

Puigdemont se tijekom rasprave u Kopenhagenu obrušio na španjolsku državu te je optužio Europsku uniju za „sudioništvo u nasilju“.



"Platili smo enormnu cijenu za naš kolektivni uspjeh 1.listopada. Španjolska država tretira kao teroriste pritvorene članove katalonske vlade. Ona ne djeluje u skladu s pravosuđem već kako bi se osvetila", napomenuo je Puigdemont pod čijim je upravljanjem održan referendum o nezavisnosti unatoč zabrani španjolskog ustavnog suda.



"U igri je demokracija EU-a"





TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASA

"U niti jednoj drugoj demokratskoj zemlji ne bi bio prihvaćen progon legitimno izabrane demokratske vlade no u Španjolskoj je dugačka Francova sjena. U igri je demokracija EU-a", istaknuo je i upitao kako to da je Bruxelles reagirao u slučaju Poljske a ne i Španjolske.Profesorica Marlene Wind i direktorica Center for European Politics odgovorila mu je da je povlačenje te paralele neutemeljeno. "Što je za vas demokracija, samo glasovanje ili i poštivanje zakona, pravne države i ustava", upitala ga je.Moderator Mikkel Vedby Rasmussen, voditelj odjela političkih znanosti na Sveučilištu u Kopenhagenu, upitao ga je pak da li je populist budući da koristi nacionalni identitet u diskursu te mobilizira milijune ljudi na ulicama. Puigdemont je odbacio tu kvalifikaciju."Želimo biti Danska juga", istaknuo je pred mladom publikom.U Barceloni je Inés Arrimadas, čelnica stranke centra Građani koja se protivi nezavisnosti, istaknula pred novinarima da “Puigdemont izvodi spektakl”. Stranka Građani je osvojila najviše mjesta u katalonskom parlamentu 37 od 135 no odustala je od pokušaja sastavljanja vlade jer nema dovoljnu podršku ostalih stranaka.U Madridu je državni tajnik za teritorijalna pitanja José Luis Ayllón rekao kako “Puigdemont ne može biti kandidat za predsjednika vlade”."Izvan je Španjolske te je tražio da se prenese njegov glas na drugog zastupnika što znači da neće prisustvovati raspravi o imenovanju. Pravnici katalonskog parlamenta već su rekli da pravila ne dopuštaju imenovanje preko televizijskog ekrana niti delegiranjem govora na drugu osobu", rekao je Ayllón.Predsjednik katalonskog parlamenta Torrent u ponedjeljak je zatražio susret s premijerom Marianom Rajoyem koji treba dati mandat za sastavljanje nove vlade budući da je španjolska središnja vlada bila raspisala prijevremene izbore nakon otpuštanja regionalne katalonske vlade krajem listopada.