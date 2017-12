Puigdemont traži da mu se omogući povratak u Kataloniju: "Želim se vratiti odmah"

Foto: FAH

ČELNIK katalonskih separatista Carles Puigdemont zatražio je od španjoske vlade da mu dopusti da se vrati do prve sjednice katalonskog parlamenta kako bi mogao postati idući predsjednik te regije.



Puigdemont, koji je bio čelni čovjek Katalonije do listopada, svojevoljno je otišao u egzil u Blegiju. Njemu u Španjoskoj prijeti uhićenje radi njegove uloge u organizaciji referenduma koji Madrid smatra nezakonitim i proglašenju republike Katalonije,



Separatističke stranke su na regionalnim izborima u četvrtak osigurale većinu u paralamentu, no još nije jasno hoće li Puigdemont i ostali uhićeni čelnici separatista moći nazoćiti sjednicama parlamenta.



"Želim se vratiti u Kataloniju što prije. Želio bih se vratiti odmah. To bi bile dobre vijesti za Španjolsku", rekao je Puigdemont u razgovoru za agenciju Reuetrs.



Na pitanje hoće li stići na vrijeme za prvu sjednicu koja bi se trebala održati najkasnije do 23. siječnja, on je odgovorio da bi to "bilo prirodno". "Ako mi se ne dopusti da položim prisegu za predsjednika, bila bi to velika abnormalnost za španjolski demokratski sustav", rekao je.





"Ja sam predsjednik regionalne vlade i ostat ću predsjednik ako će španjolska država poštivati rezultate glasovanja", dodao je.Puigdemont je pozvao na dijalog sa španjolskom vladom kako bi se riješile sadašnje napetosti između Katalonije i vlasti u Madridu i rekao da je spreman saslušati svaki prijedlog premijera Mariana Rajoya, pa i ako ovaj ne nudi neovisnost."Ako španjolska država ima prijedlog za Kataloniju, trebamo poslušati", rekao je i zatražio da to bude dijalog jednakih.Rajoy je u petak rekao da je otvoren za dijalog ali je implicitno odbacio Puigdemontov zahtjev da se ubrzo sastanu rekavši da će razgovarati s bilo kime tko će biti katalonski predsjednik tek kada ga izabere novi regionalni parlament.Pregovori o formiranju katalonske vlade vjerojatno će početi nakon blagdana 6. siječnja. O novoj vladi parlament mora glasovati do 8. veljače.