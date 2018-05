Pupovac o Dalićkoj: "Nešto što je postalo teret se mora riješiti, ona je na rubu opstanka"

Foto:

MILORAD Pupovac u Dnevniku Nove TV komentirao je, između ostalog, mailove ministrice Dalić koje je objavio Index.



Tijekom razgovora se dotakao i stabilnosti Vlade te rekao: "Nema nikakve sumnje da nećemo žrtvovati cijelu građevinu kako bismo popravili jedan dio."



"Mi imamo sastanak u utorak. Ono što se dogodilo s mailovima, i spoznajama koje su iz toga proizašle, je vrlo ozbiljno. Činjenica je da se ta grupacija samu sebe nazvala "Borgom", to jest izmišljenim vanzemaljcem kibernetičkog, odnosno sintetičkog karaktera koji jača asimilacijom drugim rasa i vrsta", rekao je Pupovac.



"Ne samo da je sporno, nego je to ružna, gadna i opaka metafora. Mi živimo u realnom svijetu, s realnim ljudima i realnim problemima. Ne igramo se te vrste imaginarnih kolektiva koji žele asimilirati sve druge ljude i isisavati od drugih ljudi. To nije nešto što pripada svjetonazoru koji ja dijelim i ljudima s kojima ja politički djelujem", dodao je.



Premijer, kaže Pupovac, zna koji su stavovi SDSS-a.



"Stavovi SDSS-a su poznati premijeru i ostalim koalicijskim partnerima. Mi ih usuglašavamo. Dakle, došlo je do ozbiljne kontaminacije procesa rješavanje krize Agrokora. Nema nikakve sumnje da u ovom slučaju postoji jasna odgovornost za to što se dogodilo", rekao je Pupovac.



Osvrnuo se i na političku odgovornost Martine Dalić u cijeloj priči.



"Ja od takve odgovornosti nikada ne bih bježao niti će moja stranka bježati od odgovornosti koja je s tim povezana. Prema tome, mi moramo zaštiti proces dolaska do nagodbe, restrukturiranja Agrokora i zaštitu hrvatske ekonomije od onih koji su unutra i onih izvana koji iz različitih razloga pokušavaju omesti proces nagodbe", kaže Pupovac.



No, nije želio prognozirati sudbinu Martine Dalić.





TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASA

"Tu zadnju riječ ipak ima predsjednik Vlade", ogradio se Pupovac.

Prilično znakovite izjave Milorada Pupovca. Je li najavio kraj Martine Dalić?



Nije želio jasno reći ima li Martina Dalić njegovu potporu. Ali njegova izjava je prilično zanimljiva.



"Potpredsjednica Vlade je čula naš stav. Mi smo došli u situaciju u kojoj moramo popravljati nešto što je pokvareno ili loše napravljeno. Nema nikakve sumnje da nećemo žrtvovati cijelu građevinu kako bismo popravili jedan dio. Prema tome, ono što je krivo napravljeno, što je uzrokovalo kontaminaciju cijelog procesa i predstavlja teret koaliciji, se mora riješiti", kaže Pupovac.



"Mislite li da ministrica može politički preživjeti ovu situaciju?", pitala ga je novinarka.



"Mislim da je sve što se dogodilo dovelo potpredsjednicu Vlade do ruba onoga što možemo nazvati političkim opstankom", odgovorio je Pupovac.



Na pitanje kako bi on postupio da je u toj situaciji, Pupovac kaže kako bi postupio - odgovorno.



"Postupio bih odgovorno. Zaštitio bih sve druge, prije svega predsjednika Vlade, vladajuću koaliciju i napravio ono što odgovorni ljudi u ovakvim okolnostima trebaju napraviti i rade", rekao je.



Na pitanje što ako Plenković bude morao birati između opstanka vlade i Martine Dalić, Pupovac je rekao:



"Mi o toj opciji nismo razgovarali jer svi razumijemo da ne smijemo rušiti građevinu jer je jedan njezin dio kontaminiran. Ne smijemo uništiti cijeli automobil jer je jedan kotač u kvaru. Moramo napraviti ono što se u ovakvim slučajevima radi".