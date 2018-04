Pupovac objavio mail s ustaškim pozdravom koji je dobio: "Prvi put sam odgovorio"

Foto: Patrik Maček/ Pixsell, Screenshot: Facebook

MILORAD Pupovac na svom je Facebooku objavio mail koji je dobio jučer, na dan obilježavanja stradanja u ustaškom konc logoru Jasenovac. U mailu mu netko piše kako je ZDS stari hrvatski pozdrav. Kako je vidljivo s fotografije, mail je, osim Pupovcu, poslan na brojne adrese u saboru i vladi.



"Jučer u 2.05, dobio sam mail u kojem me netko s imenom Mladen Kostić pozdravlja sa ZDS, te navodi da je "ZA DOM SPREMNI prastari HRVATSKI pozdrav!!!"



Nije prvi put, od ovog nekog, a nije prvi put ni od drugih nekih.

Nije prvi put e-mailom, ni Facebookom, ni pismom, a ni na ulici.



Vjerovatno nije prvi put ni na dan sjećanja na žrtve Jasenovačkog logora, a nisam siguran da li je prvi put da se isti šalje na znanje predsjednici, premijeru i predsjedniku Sabora. Prvi put sam odgovorio i objavio.



Tek da se vidi koliko smo se navikli na to da je normalno da se i u vrijeme i na mjestu komemoracije žrtvama genocida/holokausta i ratnog zločina veliča pokret i režim koji je za njih odgovoran.Unatoč odluci Ustavnog suda i odredbi Kaznenog zakona prema kojoj je to kažnjivo djelo.Osuda zločina u Jasenovcu bez osude ovog pozdrava bilo gdje i bilo kad se on pojavljivao, nije potpuna.Iskazivanje pijeteta žrtvama jasenovačkim bez osude svega što veliča zločinačku NDH i ustaški pokret, predstavnici naroda žrtava i antifašisti kojima se šalju ovakve poruke teško mogu doživjeti kako bi trebalo", napisao je Milorad Pupovac na svom Facebooku.