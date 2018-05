Pupovac: Ramljaku ne bih dao tri guske da ih čuva

Foto: Hina

SABORSKA oporba ustrajala je da se, zbog interesa javnosti, mora obnoviti rad istražnog povjerenstva za Agrokor koje je s radom prestalo u studenom prošle godine, dok saborska većina ne dijeli to mišljenje.



"Izvanrednom povjereniku, upravi, vjerovnicima, u ovom trenutku najmanje treba 'povećavanje psihoze', ne mislim da bi obnova rada povjerenstva pomogla da posao pokuša privesti kraju", rekao je Milorad Pupovac (SDP) u raspravi kasno u srijedu o prijedlogu 36 oporbenih zastupnika da se izmjeni Odluka o osnivanju istražnog povjerenstva za Agrokor i omogući ponovno pokretanje rasprave o toj temi.



"Peruško ulijeva povjerenje"



Pupovac hvali novog povjerenika Fabrisa Peruška. "Kad sam vidio Antu Ramljaka, znao sam da mu ne bih dao tri guske da ih čuva, Peruško ulijeva povjerenje", kaže.



Mostov Nikola Grmoja snažno zagovara obnovu rada istražnog povjerenstva.



"Radi interesa javnosti, moramo podržati obnovu njegova rada. Zašto bi se bojali propitati kako se radilo, tko je pomogao Agrokoru da naraste do ovih razmjera i ugrozi hrvatsko gospodarstvo, kako se moglo dogoditi da ljudi iz skupine Borg budu kasnije angažirani", istaknuo je Grmoja.



Borić: Od 36 potpisnika nazočno ih devet, 25 nije briga



"Treba nam istražno povjerenstvo, ali treba proširiti i zatvore za sve kriminalce koji su ove štete napravili", dodao je Miro Bulj (Most).



Josip Borić (HDZ) odgovara Grmoji kako je Most "uopće" bio protiv osnivanja istražnog povjerenstva, iako je sam Grmoja bio njegov član.



"Odluku o povjerenstvu napisao je SDP, a vi ste preuzeli njihov uradak i popravili ga, no od 36 potpisnika ovdje ih je samo devet, 25 ih uopće nije briga", predbacio je Borić Grmoji.



Grmoja je uzvratio pitanjem koliko je HDZ-ovih zastupnika u saboru, 'ciljajući' na činjenicu da ni desna strana sabornice nije bila popunjena, te opetujući da je Most otvorio temu Agrokora.



"Nije Most otvorio Agrokor, Agrokor je otvorio sam sebe, na najgori mogući način po vladu i politiku", uzvratio mu je Pupovac.



Branko Bačić (HDZ) podsjeća da se kolaps Agrokora dogodio dok su HDZ i Most bili u koaliciji, da je Most aktivno sudjelovao u pisanju Lex Agrokora, da je u radnu grupu koja je pomagala potpredsjednici vlade u izradi zakona sam predložio nekolicinu članova.



"HDZ-u se pokušava prebaciti da nešto skriva, nemamo razloga skrivati bilo što, HDZ je ponosan na donošenje Lex Agrokora i na činjenicu da je zaustavio urušavanje kompanije", poručio je Bačić.HNS nema problema s bilo kakvom istragom, no svako uplitanje u pravosudne radnje drži neprihvatljivim, kaže Stjepan Čuraj, pozivajući da se mjerodavnim tijelima dopusti da odrade svoje, a za povjerenstvo će, dodaje, biti prilike.Uz Most, nastavak rada istražnog povjerenstva podržavaju i Živi zid, Glas, SDP te IDS."Građani zaslužuju znati što se događa oko Agrokora, IDS ukazuje na netransparentno vođenje postupka, na činjenice da je sukob interesa izostavljen iz zakona, te da se iz situacije s Agrokorom mora izvući pouka", kaže Giovani Sponza.Na sličnom je tragu i razmišljanje SDP-a, čiji Željko Jovanović ocjenjuje da je Hrvatska suočena s neprekinutim nizom afera, da je HDZ-u u samu srž usađen sukob interesa i da je upravo njemu u interesu da povjerenstvo nastavi s radom.Poručuje i da se hitno mora donijeti etički kodeks ponašanja zastupnika i svih državnih dužnosnika.Branimir Bunjac (ŽZ) tvrdi, pak, kako je HDZ "maligno tkivo na mladom tijelu hrvatske države", kaže da ne može razumjeti partnere koji ga podržavaju i pritom uvjeravaju da to čine jer čuvaju radna mjesta u Agrokoru."Vi podržavate samo svoja radna mjesta, odnosno saborske plaće", poručio im je, apostrofirajući HNS.Čuraj odbacuje Bunjčeve tvrdnje i prenosi mu kako je čuo da je bio član HNS-a. "Ako jeste, hvala vam što se izašli", poručio mu je.Pred sam kraj višesatne rasprave, Božo Petrov (Most) priznao je kako se Mostu "iskreno štuca" koliko ga premijer Andrej Plenković spominje ovih dana, tvrdeći da je Most znao za sve što se događalo oko Agrokora."To je kao u onom vicu, maho ti meni ne maho, meni most pred očima", našalio se predsjednik sabora Gordan Jandroković.