Pusić o Kolindinom pozivu Putinu: To bi moglo biti opasno

ZASTUPNICA GLAS-a i bivša ministrica vanjskih poslova Vesna Pusić u petak je izjavila kako joj je "teško razumjeti" čestitku i poziv predsjednice Kolinde Grabar- Kitarović ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu da posjeti Hrvatsku, ocijenivši kako je predsjednica time "Hrvatsku dovela u nezgodnu sitaciju".



"Mislim da smo već došli u fazu u kojoj se nadamo da je to samo nespretnost, slučajnost, nekoordiniranost i nepostojanje zajedničke vanjske politike, a ne da je to neki zaista poseban projekt", rekla je Pusić novinarima.



Naglasila je kako je vrijeme kada Europsko vijeće, na kojemu je i hrvatski premijer, raspravlja o solidarnosti s Velikom Britanijom u slučaju trovanja bivšeg špijuna i njegove kćeri kemijskim oružjem na teritoriju jedne članice Europske unije s kojom će EU sigurno i nakon Brexita ubuduće tijesno surađivati, "najgori trenutak za upućivanje takvog poziva".





"Naravno da je Rusija važan partner svim zemljama Unije i da je važno održavati odnose. Ali, važno je imati i neko samopoštovanje kao Europa, zajedništvo kao Europa. Hrvatska nema druge saveznike prvog kruga osim zemalja Europske unije. Tih se saveznika trebamo držati i onda će nas i velike sile respektirati, nego u situaciji u kojoj se valja nadati da je riječ samo o nekoordiniranosti i nespretnosti, a ne i o instrumentaliziranju Hrvatske u ovakvom trenutku", istaknula je Pusić.Smatra da je predsjednica Grabar Kitarović dovela Hrvatsku u nezgodnu situaciju jer poziv Putinu, kako je rekla, nije sukreiran s Vladom, "a trenutak je bio katastrofalan, pogrešan"."Čak me i manje zanima odnos predsjednice i Vlade, to je njihov problem. Zanima me slika zemlje koja se šalje prema van, a koja je u najmanju ruku nespretna, ako ne i potpuno negativna. S druge me strane počinje i brinuti i ova druga dimenzija. Dosad smo sve to tretirali kao nespretnost, rivalstvo između predsjednice i Vlade, a sad se nadamo da je to samo to, a ne nešto opasnije", zaključuje Pusić.Inače, potezom predsjednice iznenađenje je izrazio i premijer Andrej Plenković koji je najavio da će se na tu temu u ponedjeljak okupiti državni vrh.