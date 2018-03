Putin prijeti nepobjedivim nuklearnim oružjem, šef NATO-a: Spremni smo

Foto: 123rf

IZJAVA predsjednika Vladimira Putina o novom nuklearnom oružju dio je probuđene agresije Rusije na koju Zapad već odgovora, izjavio je u ponedjeljak glavni tajnik NATO-a Jens Stoltenberg, izrazivši nadu da će se izbjeći utrka u naoružanju.



Putin je prošli tjedan izjavio da Rusija posjeduje nova oružja kakva zasad nema nijedna druga zemlja u svijetu te da je počela razvijati takve nove vrste strateškog oružja koje uopće ne koriste balističku putanju leta pri kretanju prema cilju, što sustav protiv projektila u borbi protiv takvog oružja čini beskorisnim i besmislenim.



"Naravno da smo zabrinuti jer NATO ne želi novi Hladni rat. Ne želimo novu utrku u naoružanju", kazao je Stoltenberg tijekom posjete Iraku.



Prema njegovim riječima, Putinov govor je u skladu s obrascem ponašanja u kojem Rusija razvija nova oružja i koristi vojnu silu protiv susjedne Ukrajine.





"Stoga NATO prilagođava i najsveobuhvatnije od vremena Hladnog rata pojačava našu kolektivnu obranu", kazao je Stoltenberg.

Oružje kakvo nema nitko



To ne znači, nastavio je, da oponašamo Rusiju - "projektil za projektil, oružje za oružje, već odgovaramo jer gledamo sve agresivniju Rusiju".



Šef NATO-a je pozvao Rusiju na poštivanje sporazuma o nuklearnom oružju srednjeg dometa kojeg je prekršio prošlotjednom objavom.



Po Putinovim riječima, u prosincu 2017. pokusno je lansiran novi krstareći projektil s nuklearnom bojnom glavom. Novi ruski krstareći projektil imat će "neograničeni radijus djelovanja i nepredvidljivu putanju leta", kazao je.



"Domet je skoro neograničen i on može manevrirati koliko god treba". "Каo što znate, još nitko u svijetu nema nešto takvo. Jednom će vjerojatno imati, ali za to vrijeme će naši momci nešto drugo smisliti", dodao je.