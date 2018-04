Putujete za produženi vikend ili planirate roštilj za 1. maj? Evo kakvo će biti vrijeme

Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL

NAKON ponegdje više oblaka i samo rijetke kiše, u petak je ponovno diljem Hrvatske bilo stabilnije, uz pretežno sunčano vrijeme, ali u većini unutrašnjosti i malo svježije, na Jadranu uz buru, mjestimice i jaku.



Za vikend i početkom novoga tjedna opet posvuda toplije, uz mogućnost gdjekojeg pljuska, piše HRT.



Vikend - većinom suho i stabilno, te još toplije



Sutra će prevladavati sunčano i iznadprosječno toplo. Popodne će povremeno biti umjerene naoblake, češće u unutrašnjosti zemlje, a lokalno je moguć i jači razvoj oblaka praćen rijetkim, uglavnom kratkotrajnim pljuskovima, koji su mogući ponajprije u istočnoj i središnjoj Hrvatskoj te u unutrašnjosti Istre.



Na kopnu će biti slabog, na istoku i umjerenog, istočnog i jugoistočnog vjetra. Na Jadranu će puhati slab jugozapadnjak i južni vjetar, prema otvorenom moru i uz zapadnu obalu Istre slabo do umjereno jugo. Jutarnje temperature zraka na kopnu od 9 do 12 °C, na moru između 14 i 19 °C, najviše dnevne u kopnenoj Hrvatskoj između 23 °C u gorju i 29 °C u istočnoj Slavoniji, na obali i otocima od 24 do 27 °C, piše meteo-info.hr.



U nedjelju će biti djelomice sunčano i iznadprosječno toplo. Prevladavat će umjerena naoblaka, no sredinom dana i popodne, uz lokalno jači razvoj oblaka, bit će i mjestimične kiše, lokalnih pljuskova i grmljavine, ponajprije u istočnim i središnjim predjelima.



Na kopnu će sredinom dana i popodne biti umjerenog jugozapadnjaka. Na Jadranu će puhati slab i umjeren jugozapadni i južni vjetar.



Jutarnje temperature zraka na kopnu od 10 do 16 °C, na moru između 15 i 20 °C. U najtoplijem dijelu dana posvuda vrlo toplo, između 24 i 29 °C.



Čini se da će nas slično vrijeme pratiti i za 1. svibnja. Neće biti potpuno sunčano, ali u većem dijelu zemlje ne bi trebalo biti puno kiše. U nastavku donosimo sedmodnevne prognoze DHMZ-a.

