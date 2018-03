Radnici Dalekovod proizvodnje počeli štrajk

Foto: Hina

RADNICI Dalekovod proizvodnje od jutros su u štrajku nakon neuspjelih pregovora s novoimenovanim predsjednikom uprave Gordanom Kolakom o novom kolektivnom ugovoru i neuspjelog mirenja pregovaračkih odbora sindikata i poslodavca i ispunjavanja svih zakonskih uvjeta za njegovu provedbu, a trajat će do ispunjenja sindikalnih zahtjeva, poručio je u utorak predsjednik Sindikata Dalekovod proizvodnje Ivica Bajlović.



U obraćanju medijima i okupljenim radnicima u štrajku ispred velikogoričkog pogona Dalekovoda naglasio je kako uprava nije imala razumijevanja za njihove zahtjeve da opstanu i da mogu živjeti od svojih plaća, jer, kako tvrdi, uprava im želi smanjiti plaće i obezvrijediti njihov rad što je za njih nedopustivo.



Štrajk nam nije bio cilj, nego zadnje sredstvo. Pregovaramo još od 1. studenoga prošle godine i već mso prošli pregovore, postupak mirenja, skupove radnika i izvanredni nadzorni odbor, no uprava za sve to nije imala sluha, rekao je.



Uprava koja smanjuje ionako niska prava radnika je za nas katastrofalna i mi ne možemo dopustiti da se urušava tvrtka, ustvrdio je Bajlović izrazivši sumnju da se tvrtka želi obezvrijediti kako bi se prodala u bescjenje.

"Naša borba je ispravna i u njoj moramo uspjetI"



Upozorio je da se umanjuju radnička prava, radnici gube dodatak na rad u drugoj smjeni, na staž i prekovremeni rad, kao i pravo na otpremnine. "Sve se to hoće umanjiti, a to se radi zbog interesnih skupina", ocijenio je.



Dodao je kako se uništava najzdravije tkivo hrvatskog društva i da trebaju odstupiti oni koji vode tvrtku, a ne radnici. Upitao je hrvatske institucije brinu li o radnicima i i opstojnosti proizvodnje u Hrvatskoj i ima li ona budućnost te hoćemo li ostati ili ćemo, kako je rekao, morati svi otići.



Pojasnio je kako je poslovanje Dalekovod proizvodnje na rubu (propasti), nakon što se prije par godina izdvojila iz Dalekovoda d.d. te mu plaća najamnine, usluge transporta, informatičke podrške i obračuna tako da je, prema konsolidiranim izvješćima, Dalekovod proizvodnja u minusu, a Dalekovod d.d. i svi ostali u plusu.



Bit ćemo još više u minusu kada radnici odu iz Dalekovod proizvodnje, a čine to svakodnevno, upozorio je Bajlović.





Dodao je kako je odaziv radnika u štrajk gotovo 99 posto te zahvalio na potpori i predstavnicima drugih sindikata - Novog sindikata, iz Plive, INAŠ-a i drugih."I oni vide da je naša borba ispravna i u njoj moramo ustrajati i uspjeti, inače za nas nema opstanka. Tvrtka Dalekovod proizvodnja zapošljava oko 580 radnika i štrajk će se na nju jako loše odraziti, jer imamo ugovore sa skandinavskim partnerima", ustvrdio je Bajlović te napomenuo kako se štrajku pridružio i dugoselski pogon tvrtke.Radnik Dalekovod proizvodnje Stipan Ćurić (56) rekao je kako je njegova prosječna plaća za prošlu godinu bila 5400 kuna i da to nije puno za takav posao i da razmišlja o odlasku iz tvrtke i da će se to najvjerojatnije i dogoditi s obzirom da ima i ponudu za rad u inozemstvu.Žele nam ukinuti dodatak na minuli rad koji je značajan za radnike koji imaju između 30 i 40 godina radnog staža i iznosi do 1000 kuna, pa bi nam plaće pale na 4000 kuna, a to je za ovakav posao ispod svake razine, smatra Ćurić.Kroz podizanje bodova pokušali su to malo ublažiti, ali nemamo kolektivni ugovor koji propisuje dodatke, regres i božićnice i drugo. Nove kolektivne ugovore radi umanjenja prava ne želimo potpisati, rekao je Ćurić.Radnici su stojeći unutar tvorničkog kruga nosili transparente na kojima je pisalo "Stop rezanju plaća!", "Stop ponižavanju radnika!", "Ne želimo upravu koja ne cijeni rad!", "Nema rada bez kolektivnog ugovora!", "Hoćemo raditi i od rada živjeti!".Glavni tajnik Novog sindikata Tomislav Kiš istaknuo je kako se radnici na legitiman način bore za novi kolektivni ugovor kakav žele i poslodavca uskratom rada žele na to prisiliti. Radnički zahtjevi su realni i nisu ništa veći od onog što bi jedna takva tvrtka trebala i morala imati, naglasio je Kiš.Uprava Dalekovod proizvodnje u utorak je priopćila da su zahtjevi sindikata u procesu pregovora i mirenja bili nerealni i dugoročno neodrživi za tvrtku te da samo potpuno provođenje plana restrukturiranja jamči samoodrživost kompanije.Uprava u priopćenju ističe da je u tijeku restrukturiranje tog metaloprerađivačkog poduzeća, koje kao samostalna tvrtka s 580 zaposlenih u ukupnim prihodima od prodaje Dalekovod grupe sudjeluje sa 19 posto. Restrukturiranje se, tvrdi Uprava, provodi s ciljem optimizacije proizvodnih procesa i osiguravanja konkurentnije pozicije na svjetskom tržištu, na kojem Dalekovod kao grupacija već duže vrijeme postiže vrlo dobre rezultate.