Radnici HT-a prosvjeduju protiv otpuštanja i smanjenja plaća: "Borit ćemo se do kraja"

Foto:

RADNICI Hrvatskog telekoma (HT) prosvjedovali su pred HT centrom na zagrebačkom Cvjetnom trgu protiv smanjenja plaća i otpuštanja radnika tražeći razgovor s Upravom HT-a na ravnopravnim temeljima te su najavili kako će se za svoja prava boriti "do kraja".



Predsjednik Hrvatskog sindikata telekomunikacija Juko Cikojević poručio je Upravi kako žele pregovarati na ravnopravnim temeljima, da se prema hrvatskim radnicima ponaša isto kako i prema radnicima Deutsche telekoma (DT) u Njemačkoj i da ne koristi konzultantske kuće koje koštaju više od 20 milijuna kuna godišnje nego vlastite resurse.



"Tako će biti bolje i radnicima i poslodavcima i svima nama zajedno", rekao je Cikojević.



Otkazi radnicima, ali i "sječa managera"



Pored smanjenja plaća, u HT-u je u četiri godine prepolovljen broj radnika i svake godine u ovo doba HT dijeli otkaze za 150 do 200 zaposlenika.



Ove godine već 50-ak radnika, ali je bila i "sječa managera" koji su dobili otkaz o radu iz nepoznatih razloga, rekao je Cikojević.



Upozorio je kako stalno zaposleni radnici dobivaju otkaze, a na njihova radna mjesta dolaze studenti i agencijski radnici koji imaju manje plaće, a time se i automatski smanjuju i prihodi države.



Ustvrdio je kako su velike multinacionalne kompanije glavni generator odlaska mladih iz Hrvatske, jer više nitko ne želi raditi za tako malu plaću tako težak posao.



Radnici u HT centrima imaju bruto plaću 6.000 kuna, sad im je dodatno smanjena za 15 posto, a iz Uprave tvrde da nije, odnosno da će to moći izjednačiti s varijabilnim dijelom, tvrdi Cikojević i dodaje da je to "vrabac u ruci, a golub na grani".



Uprava nema razumijevanja za niske plaće radnika, a sebi dijele bonuse, upozorio je Cikojević te još jednom rekao kako su u sindikatu otvoreneni za razgovore na ravnopravnim temeljima, "inače će idući prosvjed biti na Markovom trgu, a bude li trebalo i u Bonnu".



TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASA

Predsjednik Nezavisnih hrvatskih sindikata (NHS) Krešimir Sever ocijenio je kako HT vodi antiradničku i antiljudsku politiku te kako je očito da im čovjek ne znači ništa osim što gledaju kako na njemu što bolje zaraditi i nakon toga ga odbaciti kao staru krpu.HT, otkad ima njemačkog vlasnika, od 2000. do danas otpustio je 10-ak tisuća radnika i tek nešto malo primio novih tako da danas HT ima malo manje od 4.000 zaposlenih i sve snažnije se orijentira na vanjske usluge i agencije za povremeno zapošljavanje i studentski rad.Radnici su noseći transparente, na kojima je među ostalim pisalo "Radniku plaća 4.000 kn, a manageru 300.000 kuna" i "Ne oTkazima!", zviždeći prosvjedovali protiv poslovnih poteza Uprave HT-a na štetu radnika.Prosvjed su organizirali Hrvatski sindikat Telekomunikacija, Republički sindikat radnika Hrvatske i Nezavisni hrvatski sindikat, a potporu su mu svojim dolaskom dali i radnici u štrajku Dalekovod proizvodnje.

Uprava: Novi model plaća omogućava povećanje i do 30 posto



Iz Uprave Hrvatskog telekoma reagirali su na održani prosvjed radnika te su izvijestili da je 94 posto zaposlenika potpisalo ugovor o radu prema novom modelu plaća što je, kako su poručili, jasan pokazatelj da su zadovoljni navedenim modelom koji im omogućava i do 30 posto veće plaće.



Iz Uprave tvrde kako radnici u HT-u imaju iznimno visoka radnička prava i plaće koje su više od prosjeka RH te da će prosječna bruto plaća u T-Centru po novom sustavu biti 8.800 kuna.



Uz to, zaposlenici u HT-u dobivaju regres za godišnji odmor, božićnicu, uskršnji bon, poklon djeci u prosincu, besplatne sistematske preglede te imaju mogućnost dobivanja pozajmica od 60.000 kn uz kamatu od 3 posto godišnje, priopćili su iz Uprave HT-a.



Izrazili su žaljenje što "sindikati ne podržavaju promjene na bolje", a žalosti ih, kažu, i činjenica da ih, ne samo odbijaju, već i izravno najavljuju kako će učiniti sve kako bi naštetili ugledu kompanije.