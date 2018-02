Ramljak je zajebao 15 tisuća dioničara, a vi biste mogli platiti štetu

Foto: Robert Anić/PIXSELL/Index

PLAN nagodbe za Agrokor koji je krajem prošle godine javnosti predstavio vladin povjerenik Ante Ramljak, šokirao je više od 15 tisuća malih dioničara raznih kompanija u tom sustavu. Oni prema Ramljakovom planu ostaju bez svega - iako u nekim od tih firmi Todorić, odnosno Agrokor, čak ni nema većinski udio. Otprilike kao da s nekim dijelite suvlasništvo u stanu, i ostanete bez svoje polovice tog stana jer je drugog suvlasnika ovršila banka, i oduzela i vaš dio.



Ostaju bez svega zbog dugova koje je napravio Todorić



Doduše, priča je malo kompliciranija od navedenog primjera, jer je Todorić firme u kojima je bio vlasnik i suvlasnik premrežio jamstvima teškim oko 19 milijardi kuna, pa su se sve skupa našle u problemima kada je njegov Agrokor krahirao.



Odličan primjer za to je Ledo u kojem Agrokor trenutno ima samo 48 posto dionica, dok će ostali dioničari, među kojima su i mirovinski fondovi, što pogađa jako veliki broj građana, ostati bez svega.



Mirovinske fondove to naravno ne zabrinjava, jer im prisilno po zakonu svi zaposleni moraju uplaćivati novac tako da im svake godine pristižu milijarde a njihovi šefovi kao papige ponavljaju istu priču; da to za njih nije veliki gubitak. Njima možda i nije, ali za par stotina milijuna kuna koje su izgubili, jako puno radnika moralo je raditi jako puno dana, mjeseci i godina, kako bi uplatili u njihove fondove.



Mali dioničari smatraju da je Ramljak ta jamstva trebao osporiti, jer su kako kažu, protuzakonita - ne može kompanija jamčiti za dugove samo jednog dioničara.



Ramljakovom nagodbom zadovoljan je jedino on sam i američki lešinarski fond



Ramljakov mandat u Agrokoru od samog početka pod mnoštvom je upitnika - od toga da je postao to što je na neki čudan način - otkriveno je da se sastajao s predstavnicima Knighthead fonda još prije nego što je službeno imenovan na funkciju povjerenika. I dalje se ne zna, barem nije službeno objavljeno, tko je pisao taj zakon.



Također, vrlo sporan je i ugovor o roll-up kreditu s kojim su zadovoljni jedino Knighthead fond i Ramljak - fond zato što su si osigurali prioritet u naplati potraživanja, a Ramljak, jer je ugrađena klauzula prema kojoj ga se bez odobrenja kreditora (čitaj: Knighthead), ne može smijeniti, iako je Lex Agrokorom predviđeno da ga smjenjuje vlada RH.Bitna stavka tog ugovora je i da je zabranjeno osporavati jamstva iz postojećih kredita - to se odnosi upravo na ova jamstva zbog kojih se i male dioničari kompanija povezanih s Agrokorom od strane izvanredne uprave gura u propast.No vratimo se sada nagodbi. Ramljakov plan iz prosinca prošle godine predviđa stvaranje "novog Agrokora" na koji bi bila prenesena postojeća imovina i koji bi bio u vlasništvu vjerovnika. Znači, osnovale bi se nove kompanije Jamnica, Belje, Ledo itd., u kojima za postojeće dioničare ne bi bilo mjesta. Oni ostaju bez svega zbog Todorićevih dugova.Mali dioničari Agrokora jučer su objavili svoj prijedlog nagodbe , u kojem opširno, na oko 70 stranica, između ostalog analiziraju i Ramljakove prijedloge i poteze, te upozoravaju da bi u slučaju izbacivanja malih dioničara iz vlasništva, zbog, kako kažu, nezakonitih jamstava, moglo doći do vala tužbi, između ostalih i prema RH, što dovodi u rizik da bi na kraju odštete plaćali i porezni obveznici.Njihov prijedlog bazira se na tome da je, kako navode, 97 posto svih gubitaka nastalo u Agrokoru d.d i Konzumu. Prema modelu malih dioničara vjerovnici Agrokora d.d. postali bi njegovi vlasnici, pretvaranjem duga u kapital, a takav Agrokor bi bio vlasnik 75 posto Konzuma, dok bi preostalih 25 posto prešlo u vlasništvo dobavljača, koji bi time osigurali kontrolu kako bi zadržali svoje mjesto na policama. Kako je predviđeno, preostali iznos duga koji ne bi bio pretvoren u dionice Konzuma dobavljači bi mogli naplatiti kroz komercijalne zapise i obveznice.Dok mali dioničari predlažu svoju nagodbu, Ramljaku se trese fotelja, nakon što je Index objavio fakture iz kojih je vidljivo da je među firmama koje dobivaju ogromne iznose za poslove restrukturiranja i Texo management u kojem je i sam radio prije nego što je postavljan za povjerenika u Agrokor. U nezgodnoj poziciji našla se i ministrica gospodarstva Dalić, koja je odigrala ključnu ulogu u cijeloj toj priči oko Agrokora, pa snosi i političku odgovornost za događaje koji su uslijedili nakon državnog preuzimanja kontrole nad tom kompanijom.Mali dioničari, za sada, mogu se samo nadati da Ramljakov plan, prema kojem ostaju bez svega, ipak neće proći, a svi ostali koji taj cirkus promatramo sa strane - da cijeli taj cirkus oko Agrokora, nećemo morati platiti.