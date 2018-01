RASPADA LI SE IRAN? Poginulo je 12 ljudi, a SAD je poslao jasnu poruku vlastima: "Vrijeme je za promjene"

Foto: Hina

AMERIČKI predsjednik Donald Trump najavio je da bi mogao ukinuti pomoć Pakistanu jer smatra da podržavaju talibane, dok je u vezi s Iranom ocijenio da je stiglo "vrijeme za promjene", u svojim prvim tweetovima u 2018. godini.



Trump je ocijenio da je u Iranu stiglo "vrijeme za promjene", nakon nasilnih protuvladinih prosvjeda posljednjih dana u kojima ima i mrtvih.



"Iran nije uspio u svakom pogledu, unatoč jako lošem sporazumu sklopljenom s Obaminom vladom", ocijenio je.



"Veliki iranski narod već je godinama izvrgnut represiji. Gladan je hrane i slobode. Bogatstvo Irana je zaplijenjeno, kao i ljudska prava. Vrijeme je da se to promijeni."

Iran is failing at every level despite the terrible deal made with them by the Obama Administration. The great Iranian people have been repressed for many years. They are hungry for food & for freedom. Along with human rights, the wealth of Iran is being looted. TIME FOR CHANGE!