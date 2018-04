REAKCIJE HDZ-ovac koji je glasao protiv Istanbulske: Ljudi su nezadovoljni, Hrvatska je katolička

Foto: Patrik Maček/Pixsell

DONOSIMO prve reakcije iz sabora na izglasavanje Istanbulske konvencije.

Zlatko Hasanbegović

"U konačnici će izbori pokazati žele li birači HDZ-a ratifikaciju Istanbulske konvencije", kratko je komentirao Hasanbegović koji je glasao protiv.

Marija Puh

"Ovo danas je pobjeda svih žena. Nadam se da će smanjiti ove crne statistike kakve sada imamo", komentirala je HNS-ovka Marija Puh.

Anka Mrak Taritaš

"Umjesto komentara treba imati smješak na licu i ponosna sam da je više od 2/3 zastupnika glasalo za IK. Premijer ima svoju priču koju mora odraditi unutar HDZ-. Ako netko ima grč u grlu to je njegov problem. Ne želim svojoj djeci da žive u zemlji tipa Poljske ili Mađarske", komentirala je Anka Mrak Taritaš.

Miro Kovač

Miro Kovač je jedan od onih koji su bili protiv ratifikacije Istanbulske konvencije.

"Ovo je iskorak za unutarstranačku demokraciju. Nekoliko je kolega glasalo protiv, sutra je novi dan. Ovo je za HDZ bilo novo iskustvo. Ali ako pogledamo zemlje s dužom demokratskom tradicijom, tamo gdje nije bilo komunzima, onda ćemo konstatirati da ima dosta odluka koje su donesene po savjesti. Ovo je bilo čisto svjetonazorsko pitanje za mnoge ljude u HDZ-u i Hrvatskoj, život ide dalje. Stalno sam govorio da je ovdje riječ o konvenciji koja je u principu vrlo pozitivna. Mi želimo stabilnu vladu, želimo promijeniti Hrvatsku na bolje. Jedina mogućnost je HDZ i predsjednik vlade Andrej Plenković", rekao je Miro Kovač.

Novinarima su se obratila još dva hadezeovca koji su glasali protiv Istanbulske.

Ante Babić

Ante Babić rekao je da ovo nije početak raskola u HDZ-u.

"Neće biti raskola u HDZ-u. Mi smo o tome razgovarali u stranci, znalo se da će nas nekoliko glasati protiv Istanbulske konvencije. U HDZ-u postoje različita mišljenja i stajališta, to smo pokazali na ovom glasanju, ja ne znam ništa o ljudima koji žele rušiti Plenkovića", rekao je Babić.



Novinari su ga pitali hoće li se HDZ opet podijeliti kod Zakona o pobačaju, a Babić je rekao da to nije svjetonazorski zakon i da očekuje da će se o njemu puno više pričati.

Tomislav Klarić

HDZ-ov Klarić pravio se kao da se ništa nije dogodilo.



"Birači će vrlo pozitivno reagirati. Digle su se prevelike tenzije. Mislim da se neće destabilizirati premijer. Kod glasanja Dalićki smo pokazali stav. Mislim da je hrvatski narod svjestan da ova vlada vodi zemlju u dobrom smjeru", rekao je Klarić.

Nikola Grmoja



Grmoja je rekao da to što je glasao protiv Istanbulske nije ništa novo.

"Ja sam to najavio još davno. Dio zastupnika je otkazao poslušnost premijeru, vidjet ćemo kako će se to dalje razvijati", rekao je Grmoja i dodao da se očekuje da će se razgovarati o temamama koje nameće oporba.



"Hrelja je spasio Plenkovića u zadnji čas. Nadali smo da će se većina zastupnika usprotiviti onome što Dalić radi u Agrokoru. Ovi zastupnici HDZ-a koji su glasali protiv Istanbulske su se imali priliku izjasniti protiv načina na koji Plenković vodi vladu, ali nisu", dodao je Grmoja.

Novinarima se obranio još jedan HDZ-ov odmetnik Petar Škorić.

Petar Škorić



"Ovo glasovanje je pokazalo najvišu razinu demokracije. Mislim da je ova tema predimenzionirana. MI imamo pravo na priziv savjesti. Vidi se da su ljudi nezadovoljni ovakvim pristupom, logično jer je Hrvatska katolička zemlja. Mislim da smo zrela stanka i mislim da ova tema ne bi trebala izazivati prijepore unutar HDZ-a. Napravio sam ono što mi je u duši i savjesti, imam unutarnji mir", rekao je Škorić.

Rekao je se vladajuća većina može održati, ali i da može i pasti, a da to ovisi o sljedećim potezima vlade.

Davor Bernardić

Predsjednik SDP-a Davor Bernardić oglasio se na Twitteru.

Danas smo glasanjem za #IstanbulskaKonvencija ostvarili novi civilizacijski doseg te smo nazadnjačkim snagama u Hrvatskoj rekli NE. SDP će i dalje biti prvi na braniku osobnih sloboda, ljudskih prava i ono što je najbitnije u zaštiti ljudskih života. pic.twitter.com/PeGIZlvP7O — Davor Bernardić (@davor_bernardic) 13. travnja 2018.

Novinarima se u saboru obratio i premijer Andrej Plenković.

Andrej Plenković

"Danas smo glasanjem za Istanbulsku konvenciju ostvarili novi civilizacijski doseg te smo nazadnjačkim snagama u Hrvatskoj rekli NE. SDP će i dalje biti prvi na braniku osobnih sloboda, ljudskih prava i ono što je najbitnije u zaštiti ljudskih života", napisao je Bernardić koji se pred novinarima u saboru nije pojavio.

Zahvaljujem svim saborskim zastupnicima, prije svega članovima parlamentarne većine na podršci Dalić i Istanbulskoj konvenciji. Vidjeli ste da je nedostajao jedan glas, Furio Radin nažalost nije mogao doći. Dio zastupnika je glasao protiv, to je njihovo pravo. Bit je zaštita žena od nasilja. Sve institucije će unčiniti sve da spriječe taj fenomen. Sve je predimenzionirano. Interpretativna izjava je jasan vodič. Možemo biti zadovoljni. Čestitam predsjedniku sabora na promjeni Poslovnika, rasprave su slušljivije.



Mislim da trebamo raditi na smanjivanju podjela, velika većina u saboru smatra da je cilj ove konvencije zaštita žena od nasilja. Politički i svjetonazorski elementi su pogrešni. Druge zemlje pokazuju da nema ničega što bi trebalo biti zabrinavajuće. Određeni dio ljudi u Hrvatskoj je u strahu zbog kampanje koja se provodi. Vrijeme će pokazati da smo u pravu. Nećemo nikoga penalizirati, svi mogu demonstrirati svoju volju.

Svakom iole informiranijem je jasno da se u Splitu nisu okupili protiv konvencije, nego je tamo neka druga agenda.



Kad sam ja došao na čelo HDZ-a bio je na 20 posto i srušio je svoju vladu. Ja sam došao čistih ruku i punog srca.



Malo koja zemlja se našla u ovakvoj ekonomskoj krizi kao s Agrokorom, a da ljudi to nisu osjetili. A svejedno ruše ministricu Dalić", čudio se Plenković.



"Imam svoj smjer, imam svoju liniju, stojim iza svakog svog postupka i stajat ću i dalje", rekao je Plenković.



Tvrdi da je s Buljem u dobrim relacijama i da ga nije uvrijedio kada ga je danas u saboru nazvao "zastupnikom Panjem".



"Nisam ga uvrijedio, to je bio lapsus. Postoji lik Franjo Panj u seriji Čovik i po, guglajte si, to je sjajna serija. To je zapravo bila pohvala Bulju. On često koristi takvu retoriku, a kad se kaže lapsus na njegov onda plače, kako je ono rekao Jandroković. Nije on ništa manje narodski čovjek nego ja.



Vjerujete li da ćete i dalje ostati predsjednik HDZ-a nakon ovog mandata, pitali su Plenkovića novinari.



"A zašto ne?", odgovorio je protupitanjem Plenković.

Boris Miletić

Lider IDS-a Boris Miletić rekao je da je "bez obzira na neviđene pritiske", sabor donio jedinu ispravnu odluku.



"Ujedno je to prvi konkretan korak da ženama i svim žrtvama nasilja pružimo bolju i kvalitetniju zaštitu, na razini najrazvijenijih zemalja Europske unije", priopćio je Miletić i dodao kako je sada na državnim institucijama da što opsežnije implementiraju odredbe Konvencije.



"Što se nas tiče, u Istri, sve regionalne i lokalne institucije na tom će im putu biti iskren i kvalitetan partner" , navodi čelnik IDS.a te izražava zadovoljstvo što je upravo tzv. Amsterdamska koalicija prva inzistirala da se pitanje Istanbulske konvencije stavi na stol i da se "sad možemo okrenuti rješavanju ostalih nagomilanih problema".



"Natjerati Vladu da se u što kraćem roku očituje oko Istanbulske konvencije i da ta točka konačno dođe na dnevni red velik je uspjeh za našu stranku. Pokazali smo dosljednost, nešto što se nažalost u hrvatskoj politici rijetko viđa", naglasio je Miletić. Na kraju je dodao kako je najvažnije što ratifikacija tog važnog dokumenta Hrvatsku legitimira kao modernu državu i društvo.

Podsjetimo, sabor izglasao je danas ratifikaciju Istanbulske konvencije. 110 zastupnika glasalo je za ratifikaciju Istanbulske, 30 protiv, a dva su bila suzdržana. Nakon izglasavanja sabornicom se prolomio pljesak.