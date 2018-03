REAKCIJE NA NAJAVLJENI SASTANAK TRUMPA I KIMA "To je nevjerojatno čudesno"

Foto: Hina

NE PRESTAJU stizati reakcije na najavljeni susret Kim Jong-una i Donalda Trumpa. Trump je izjavio da je spreman susresti se sa sjevernokorejskim vođom Kim Jong-unom, što bi bio njihov prvi susret licem u lice i potencijalno golem preokret u nuklearnim napetostima s Pjongjangom.



Kim se obvezao na "denuklearizaciju" i prekid nuklearnih i raketnih pokusa, rekao je južnokorejski dužnosnik nadležan za nacionalnu sigurnost, a potvrdila Bijela kuća.



"Sastanak se planira", napisao je Trump na Twitteru nakon razgovora s Chung Eui-yongom, otvarajući put za svoj najveći vanjskopolitički potez od stupanja na dužnost u siječnju 2017.



Chung, koji je Trumpa izvijestio o nedavnom posjetu Sjevernoj Koreji, rekao je da je američki predsjednik odgovorio na Kimov poziv i pristao na sastanak koji bi se trebao održati do svibnja.

Reakcije:

11:00 Na najavljeni sastanak Trumpa i Kima reagiraju i burze. Tako su azijske dionice porasle za 1 % u Hong Kongu i Južnoj Koreji i za 0,5 % u Japanu.

10:50 Bivši američki veleposlanik u Sjevernoj Koreji Christopher Hill rekao je da je poziv Sjeverne Koreje bio izuzetan.

"Proveo sam četiri godine u pregovorima sa Sjevernokoreancima i nikad nismo imali ništa slično ovome. Sjeverna Koreja je već prije pozivala američke predsjednike, ali ovo je prvi put da je poziv prihvaćen", dodao je Hill i naglasio kako bi bilo odlično kad bi sastanak doveo do uklanjanja nuklearnog oružja iz Sjeverne Koreje.

10:20 Tillerson: Sastanak je bio Trumpova odluka

Američki državni tajnik Rex Tillerson rekao je kako je Trump odlučio održati sastanak s Kimom jer je sjevernokorejski vođa dramatično promijenio svoj stav. Dodao je kako je to dokaz da je Kim spreman i voljan pregovarati s SAD-om te da će trebati nekoliko tjedana da se dogovori točan termin sastanka.

BREAKING: Tillerson says it will take "some weeks" to arrange timing of Trump's meeting with North Korea's Kim Jong Un.