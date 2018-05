REAKCIJE NA OTKRIĆE INDEXA Grmoja: Dalić i Plenković moraju otići zbog ovoga

Foto: Patrik Maček/Pixsell, Index

INDEX je jutros objavio privatne mailove Martine Dalić iz kojih se vidi na koji je način nastajao Lex Agrokor. Iz dokumentacije i mailova koje posjeduje Index jasno proizlazi kako su Andrej Plenković i Martina Dalić ne samo namjerno obmanjivali hrvatsku javnost govoreći neistine o stanju u Agrokoru, nego su i kao premijer i potpredsjednica vlade iskoristili svoje položaje kako bi posebna skupina koju je birala Martina Dalić, mogla zaraditi na poslovima u Agrokoru nakon 10. travnja.

>> OBJAVLJUJEMO MAILOVE MARTINE DALIĆ Ovo je dokaz da je Plenković znao baš sve o Agrokoru



Naime, vlasnici i predsjednici brokerskih kuća, konzultantskih tvrtki i odvjetničkih ureda tajno su radili za vladu na pripremi zakona te izvukli osobnu korist s obzirom na to da je na kraju, na ime savjetničkih usluga, iz Todorićeve bivše tvrtke u posljednjih godinu dana izvučeno više od pola milijarde kuna.



Jasno, objava kompromitirajućih mailova odmah je izazvala potres na političkoj sceni, a reakcije će, sasvim sigurno, cijeli dan pristizati.

Hrelja: To je neprimjerena komunikacija



Otkriće Indexa komentirao je i Silvano Hrelja.



"To je neprimjerena komunikacija, takve stvari se dogovaraju na radnim sastancima, a ne na ovakav način. Samo mi se čini da je tajming krivi, Ustavni sud je jučer odlučio da se Lex Agrokor trebao donijeti i bojim se da je ovo sad passe", rekao je Hrelja.

Branimir Bunjac: Ovo je skandalozno

Branimir Bunjac iz Živog zida rekao je da se mailovi koje je objavio Index skandalozni.



"Portal Index je objavio ono što mi tvrdimo od početka, da je cijeli Lex Agrokor skandalozan. Ovo samo pokazuje koliko je duboka razina korupcije u RH. Mi probleme rješavamo na grupnom mailu gdje skupina ljudi koje nitko nigdje nije imenovao trguje povlaštenim informacijama, utjecajom i, što je najvažnije, to su iskoristili za vlastite interese. Ovo se ne može nazvati nikako drugačije nego skandalozno", rekao je Branimir Bunjac iz Živog zida.



"Da sam ja državni odvjetnik, već bi danas poduzeo neke korake. Sigurno da bi izvanredni izbori pridonijeli smirivanju situacije. Našla bi se nova vlada sa stabilnijom većinom, većinom koju nije formiralo pravosuđe", rekao je Bunjac.

Grmoja: Trebaju otići i Dalić i Plenković

Politički tajnik MOST-a Nikola Grmoja, u razgovoru za Index rekao je da mailovi Martine Dalić, koje je objavio Index, potvrđuju tvrdnje MOST-a da je Martina Dalić otpočetka vodila pisanje Lex Agrokora.



"Mailovi pokazuju da se sve unaprijed pripremilo, kao i tko će raditi i zaraditi na Lex Agrokoru. Pokazalo na kakav se način vodio postupak, dovoljno je otvoriti filmić kojeg je dijelila u sklopu korespondencije.



Mi smo otpočetka tražili financijsko stanje i analizu Agrokora, a to kako je stvoren tim u kojem je Šavorić, a koji je sudjelovao u Lexu je pitanje za Martinu Dalić. Mi smo tražili njenu ostavku, a premijer ju je žestoko branio. Na kraju je dobila tanku potporu. Da je Plenković tad preuzeo odgovornost, Vlada bi nastavila dalje, a sad je pitanje odgovornosti premijera koji je branio Dalić i on bi isto trebao podnijeti ostavku.



No s obzirom na razinu političke odgovornosti u Hrvatskoj, ne vjerujem da će podnijeti ostavku, međutim minimum je da Dalić odstupi", rekao je Grmoja.

Petrov: Treba otići i premijer

Božo Petrov kazao je kako radi ovoga treba otići cijela vlada.



"Prvenstveno moram reći da je ono što je izašlo na Indexu govori o onome što je Most tvrdio cijelo vrijeme, da je sve vodila Martina Dalić sa ljudima o svog povjerenja. Kako je došlo do kreiranja ovog tima, treba pitati Martinu Dalić. Što se tiče vjerodostojnosti izjava iz vlade, ista je ta vlada i njihovi ministri prije pola godine Povjerenstvu za sukob interesa iznosila jednu verziju da bi ministar financija nedavno pobio sam sebe.



Mi smo već zatražili opoziv Martine Dalić, tada je tankom većinom branio Andrej Plenković. Zdravko Marić je, vidi se iz mailova, bio upoznat sa svime. Ova vlada nema budućnosti. Ne samo Martina Dalić nego i drugi ministri, uključujući premijera, trebaju otići", rekao je Božo Petrov.

Anka Mrak Taritaš: Ovo je sramota

Cijelu je priču komentirala Anka Mrak Tartiaš.



"Objava mailova ministrice Dalić sramota je za nju osobno, ali što je važnije za instituciju ministrice te za državu. Martina Dalić bi nakon ovoga morala dati ostavku, odnosno premijer Plenković je mora razriješiti. Usput neka razriješi i samoga sebe jer je sve znao", napisala je Anka Mrak Taritaš na Facebooku.

U saboru je za Index sve i prokomentirala.

Batinić iz HNS-a štiti vladu

Milorad Batinić iz HNS-a nije želio praktički ništa konkretno reći. Dapače, Batinić tvrdi da u Indexovom otkriću nema ništa novo.



"Što se tiče Lex Agrokora, HNS tada nije sudjelovao u vladi niti u kreiranju Lexa. Mi smo kod prijedloge amandmana željeli popraviti. Ovo što je Index objavio sama je Dalić rekla na odboru, ne znam što bi sad bilo novo", rekao je HNS-ov Milorad Batinić.



"Stav HNS-a je da su premijer i potpredsjednica odgovorni oko Agrokora, nama je bitno da se sačuvaju radna mjesta", rekao je Batinić.



"Nije cilj okrivljivati nekoga putem mailova, postoje institucije ako neko ima neke indicije", rekao je Batinić dodavši kako je na premijeru da odluči što će.



"Naravno da ćemo pričati s predsjednikom vlade i potpredsjednicom vlade, osobito ako ona ima šta dodati", rekao je Batinić.

"Ovo je recikliranje stare priče", nastavio je tvrditi Batinić.

Grbin: Ovo je za kazneni postupak

SDP-ov Peđa Grbin kazao je kako su mailovi Martine Dalić za kazneni postupak.

"Ovo nije za ostavku, nego za kazneni postupak. Tu se radi o zloupotrebi položaja i ovlasti, a ta je zloupotreba plod prethodne pripreme i udruživanja. Još sam prije godinu dana alarmirao javnost da mail na kojeg se primaju prijave potraživanja u postupku izvanredne uprave u Agrokoru, bio na adresi šavorić.hr, odvjetničkog društva koje je involvirano u proces.



Od potpredsjednice Vlade Martine Dalić sam tražio odgovor tko je autor Lex Agrokora, a Dalić je kontinuirano lagala.



Države poput SAD-a su osnivale posebna istražna povjerenstva u slučaju kad predsjednik ne govori istinu, a kod nas je Plenković znao što mu je radila potpredsjednica Vlade. Nisam za njihove ostavke, već za to da se provede kazneni postupak u ovom slučaju", rekao je Grbin za Index.

Darinko Kosor okolišao

Slučaj je komentirao Darinko Kosor. Doduše, nije baš bio direktan, prilično je okolišao.



"Prvo bih rekao tri najvažnije stvari. Za poslovanje Agrokora do travnja 2017. godine isključivo je odgovoran Ivica Todorić. Drugo, jučer je ustavni sud donio pozitivnu odluku da je zakon koji je donio sabor ustavan. Treća najvažnija stvar vezana je za ukupno gospodarstvo, a da se nagodba mora dogovoriti do 10.7.



Normalno da mi se ova korespodencija ne sviđa. Ali vi znate moje stavove od prije. Ja sam bio prvi još kad je Ramljak bio povjerenik bio protiv toga što je on svoje ime ugradio u ugovor", rekao je Kosor koji je kasnije, kako je rekao, bio za smjenu Ramljaka.



"Na odboru je Dalić tada izjavila da je ona bila predlagač, ali je dala do znanja da se konzultirala i sa gospodinom Ramljakom i nekim drugim agencijama i uredima. Nije ih imenovala, ali sada se to otkrilo. Ali to nije tajna. Uvijek kad radite neki prijedlog ugovora se s nekim konzultirate", rekao je Kosor koji nije želio jasno reći što misli o cijelom slučaju već se izvlačio i prepričavao što je bilo ranije.



"To nije pitanje za mene, to je pitanje za predsjednika vlade", odgovorio je Kosor na pitanje treba li Martina Dalić podnijeti ostavku.

"Ja vam ne mogu odgovarati u ime vlade. Moj stav je bio jasan prije šest mjeseci, prije dva mjeseca i danas", opet nije želio odgovoriti na pitanje treba li Martina Dalić otići. Štoviše, nastavio je pričati o Anti Ramljaku i onome što se događalo prije nekoliko mjeseci.

Gordan Maras: Plenković iste sekunde mora razriješiti Martinu Dalić



Jedan od prvih koji je komentirao ovu priču je SDP-ov Gordan Maras. On je u razgovoru za N1 Televiziju pozvao državnog odvjetnika da se uključi u ovaj slučaj. Plenkovića je pozvao da isti čas razriješi Martinu Dalić.



"Dala je državne informacije i autoritet koji je dobila od građana na izborima nekolicini svojih prijatelja da rade zakon i da na temelju toga osiguraju lukrativne ugovore. Otvoreno pozivam državnog odvjetnika da se uključi, da istraži moguća kaznena djela ako ih ima, a sigurno ih ima. Jer ovako se državnik ne ponaša. Uvlači prijatelje u postupak, a oni kasnije zarađuju milijune kuna", rekao je Maras.



"Ovu sekundu bi Plenković trebao razriješiti Martinu Dalić, novi državni odvjetnik mora odmah otvoriti istragu, a i mi ćemo u saboru otvoriti političku istragu. Ovo zaslužuje povjerenstvo da se otkrije što se dešavalo", dodao je Maras.



Kaže da je cijelim slučajem šokiran.



"Ja sam šokiran ovom razinom komunikacije i načinom rada Martine Dalić. Ona je privatizirala, ulogu države je prepustila nekim ljudima koji nemaju veze ni s čime, oni pomažu njoj, odnosno sebi. Vidite da se u tekstovima spominje da će prije biti angažirani. Pozivam još jednom državnog odvjetnika da istraži. Što je ovo, jesmo mi država ili hajdučija, ne može ovako, ja molim još jednog državnog odvjetnika da se uključi u postupak, a da predsjednik vlade razriješi ministricu koja je kompromitirala njega i cijelu državu", kaže Maras.



Maras smatra da će prema Plenkovićevoj reakciji biti jasno koliko je premijer o svemu znao.



"Apsolutno ćemo vidjeti iz Plenkovićeve reakcije ima li odgovornosti. Ako danas bude tolerirao Dalić, to znači da je ruku pod ruku s njom. Ako je riješi, onda može malo sprati to", rekao je Maras.

Uskoro više reakcija...

