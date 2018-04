Redatelj Gazde napravio performans zbog Agrokora: "Nudimo 100.000 kuna onome tko otkrije kriminal"

Foto: Index

REDATELJ filma Gazda Dario Juričan ispred sabora se pojavio s velikom maskotom koju je nazvao Đuro. Cijeli performans je napravljen kao predstavljanje stranice Agrokor.hrcin.hr koja je, kako kaže Juričan, svojevrsna enciklopedija Agrokora s preko 200 natuknica.

"Danas je šest mjeseci od osnivanja saborskog povjerenstva za Agrokor koji je ugasila koalicija HDZ-a i HNS-a. Mi mislimo da je to greška.



Kad smo vidjeli da se ugasilo povjerenstvo, ostalo nam je samo da napravimo nešto što je posao sabora. Ja sam pročitao izvješća i dokumente od tri saborska povjerenstva, to su odlični dokumenti. Povjerenstvo nema moć da kazni, ali njegova svrha nije to. Njegova svrha je da sramoti.



Pošto je HDZ ugasio povjerenstvo, mi smo napravili nešto. Mi smo se odlučili za enciklopedijski pristup, odredili smo 220 natuknica", rekao je Juričan.

"Nudim do sto tisuća kuna da ta priča, barem o bankama, krene", rekao je Juričan dodavši da je dio novca zaradio od filma, a dio će skupiti kampanjom.

"Ekipa filma ponudit će nagradu u visini do 100.000 kuna namijenjenu osobama koje pomognu u rasvjetljavanju udruženog kriminalnog poduhvata", kaže.