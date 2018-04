Reiner: Bleiburg je simbol mjesta na kojem su ljudi ubijani samo zato jer su drukčije mislili

Foto: Pixsell/Slavko Midzor

POTPREDSJEDNIK Hrvatskog sabora Željko Reiner rekao je kako je Bleiburg simbol mjesta na kojem su ljudi ubijani jer su drukčije mislili.



"Sabor je bio, jest i bit će pokrovitelj komemoracije, a bilo kakvi simboli totalitarnih režima ne pripadaju komemoraciji. To su događaji gdje treba biti s pijetetom, dostojanstvom prema nevino ubijenim ljudima... Nije to samo na Bleiburgu, ali on je postao jedan simbol, jedna metafora za stotine stratišta gdje su ljudi ubijani od strane totalitarnih režima samo zato što su drugačije mislili", rekao je Reiner.



Naglasio je kako se ne toleriraju nikakva obilježja totalitarnih režima, javlja N1.



"Nevine žrtve"



"Na komemoracijama zadnjih nekoliko godina nisam vidio takve osobe, možda su bile na periferiji i na njih su se mediji koncentrirali i prikazali sliku drugačijom nego ona je. Činjenica je da su te komemoracije zadnjih godina onakve kakve trebaju biti", dodao je.



Reiner ne vidi razlog zbog kojeg Jandroković ne bi održao govor na Bleiburgu."Nismo o tome još razgovarali, ali ne vidim razlog zašto ne bi govorio. Govorio sam i ja. Nikada predsjednici sabora nisu govorili drugačije nego ovako kako ja sada govorim, a to je da trebamo s dostojanstvom odati počast nevinim žrtvama", rekao je.Na upit o kritici komemoracije u Bleiburgu kao skupa neonacista, Reiner je rekao da to ne može komentirati jer ništa o tome nije pročitao."To, naravno, nije okupljanje neonacista nego odavanje počasti nevinim ljudima koji su ubijani tamo, ali i drugdje. Žrtva je uvijek žrtva, nema manjih i većih žrtava. Nevina ubijena osoba je jednaka bez obzira s kojim je opravdanjem režima ona ubijena", smatra Željko Reiner.