Reiner: Cijeli Novi Zagreb izgrađen je na zemljištu otetom Crkvi

ŽELJKO Reiner i Goran Beus Richembergh gostovali su na u emisiji TNT N1 televizije, gdje su govorili o prijedlogu stranke GLAS za revizijom Vatikanskih ugovora.

Upitan bi li podržao neku vrstu savjetodavnog referenduma ili izjašnjavanja građana o Vatikanskim ugovorima i načinu financiranja Katoličke crkve, Reiner je odgovorio kako su Ustavni stručnjaci rekli kako referendum o tome ne dolazi u obzir.

"Moramo znati da je cijeli Novi Zagreb izgrađen na otetom crkvenom zemljištu"

"Ustavni stručnjaci su jasno rekli da referendum o ovom pitanju ne dolazi u obzir i da bi takvo pitanje bilo odbijeno kada bi došlo na Ustavni sud. Ustavni stručnjaci su jasno rekli da bi Ustavni sud to odbio. Vraćam se na neke stvari koje moramo znati. Moramo znati da je cijeli Novi Zagreb izgrađen na otetom crkvenom zemljištu. Znate li koliko košta kvadrat građevinskog zemljišta u Zagrebu? Pa zamislite cijeli Novi Zagreb koji je Katoličkoj crkvi naprosto otet. Ne možemo se praviti kao da ne znamo za neke stvari i kao da one nisu postojale", rekao je Reiner.

"S druge strane, u sferu civilnog društva koje se često glorificira i tvrdi da je jako razvidno za što se financira... Slažem se da neki dijelovi civilnog društva su vrlo transparentni, jasni i obavljaju vrlo korisne funkcije. No, u sferu civilnog društva ulaze od privatnih medija do kulturno-umjetničkih društava i manjina. Hoćemo li to onda ukinuti? Nisu stvari baš jasne i jednoznačne kako ih se pokušava objasniti samo zato da bi se prokazala Katolička crkva. Zato što nije jednostavno vratiti enormnu količinu zgrada, zemljišta i drugog, su na kraju Vatikanski ugovori dijelom sklopljeni. Oni se ne odnose samo na to. I kolega Beus Richembergh je rekao da oni obavljaju i djelatnost odgoja i obrazovanja. Imaju desetke i stotine vrtića, srednjih škola pa sve do sveučilišta. To se isto financira. Na kraju, ako lokalna zajednica nešto odluči financirati, o tome opet odlučuju građani", dodao je.



Upitan je li moguće pronaći podatak koliko lokalna samouprava izdvaja za Crkvu, odgovorio je da ne zna.



"Ja to ne znam, ali ponavljam... I lokalna samouprava je izabrana lokalno od građana. Građani itekako gledaju zašto daju svoj novac i dat će ga tamo gdje misle da je korisno upotrebljen. Ako daju za obnovu nekakve crkve koja je, recimo, nulte kategorije... Građani odlučuju o svojim predstavničkim tijelima, a predstavnička tijelo odlučuju o svojim proračunima. Nećemo valjda u pitanje dovesti, kako bi opravdali rušenje Vatikanskih sporazuma, sustav odlučivanja u zemlji", dodao je Reiner za N1.