"REKLI SU NAM DA SE SKLUPČAMO" Avion Croatia Airlinesa imao problema sa slijetanjem u Bruxelles

Foto: Hina

AVION Croatia Airlinesa imao je danas problema sa slijetanjem u Bruxelles. Kako nam je kazala čitateljica čiji su podaci poznati redakciji, ali je željela ostati anonimna, dvadesetak minuta kružili su nad Bruxellesom, a putnici su bili u panici pogotovo nakon što im je u jednom trenu rečeno da se sklupčaju u "brace position".

Nakon što su nas čitatelji izvijestili kako je avion Croatia Airlinesa danas imao problema sa slijetanjem u Bruxelles, pitali smo CA što se dogodilo.

"Tijekom pripremne faze za slijetanje na današnjem poslijepodnevnom letu OU4456 Croatia Airlinesa iz Zagreba u Bruxelles došlo je do poteškoće u postupku izvlačenja nosne noge zrakoplova Dash 8-Q400.

U skladu s propisanim operativnim procedurama pristupilo se alternativnom postupku izvlačenja, što je uspješno obavljeno te je zrakoplov s 58 putnika sigurno sletio u briselsku zračnu luku u 18 sati i 13 minuta.

Ovakve situacije uključuju preventivno obavještavanje odredišne zračne luke, što je također uobičajeno i točno propisano u civilnom zrakoplovstvu, te se slijetanje obavlja prema posebnoj proceduri. Sigurnost putnika i članova posade na letu OU4456 ni u jednom trenutku nije bila ugrožena s obzirom da su posade Croatia Airlinesa školovane i uvježbane za ovakve situacije.

Piloti su, ponavljamo, striktno primijenili predviđenu operativnu proceduru, i zrakoplov je sigurno sletio u ZL Bruxelles. Zrakoplov Dash 8-Q400 u postupku je utvrđivanja tehničkog statusa zbog daljnje plovidbenosti i trenutno je povučen iz prometa.

Posljedično je otkazan povratni let OU4457 Bruxelles – Zagreb, a putnicima s tog leta bit će pružena sva pripadajuća skrb u skladu s Europskom regulativom vezanom za prava putnika u slučaju poremećaja u putovanju.

Croatia Airlines ispričava se svim putnicima zbog neplaniranog poremećaja u planiranom putovanju", stoji u priopćenju kojeg smo dobili iz Croatia Airlinesa.

Iskustvo putnika: "Bilo je stravično i neugodno iskustvo"

"To se dogodilo danas popodne na letu iz Zagreba prema Bruxellesu. Radi se o avionu Croatie Airlinesa Bombardier 400. Let je bio normalan, vrijeme sunčano. U trenutku kad smo već vidjeli aerodrom i kotači su bili dolje, odjednom su se, bez ikakve najave, kotači ponovo podigli. Avion se počeo udaljavati od staze, desetak minuta smo kružili pa pretpostavljam da smo izbacivali benzin, no to nam nisu rekli. Bez ikakve najave, unutar tog kruženja iznad aerodroma, pale se nekakva svjetla i stjuardesa nam govori da imamo problem s kotačima. Kako je rekla, kotači su se izvukli, ali pilot nije siguran da će ostati u tom položaju, ali ćemo pokušati slijetanje", rekla nam je jedna od putnica s leta.

"Nakon dvadesetak minuta kruženja počinje ponovni pokušaj slijetanja, dobivamo uputu da se sklupčamo na sjedalima, koljena okomito na noge, glave nagnute prema naprijed, takozvani 'brace position landing'. Napokon slijećemo na stazu i zaustavljamo se nasred piste. Pilot javlja da zbog svega što se dogodilo avion nije u stanju taksirati po pisti pa moramo čekati da dođu po nas. Po nas je došao mali autić", dodala je.

"Cijelo to vrijeme u avionu je vladala velika zabrinutost, bilo je stravično i neugodno iskustvo, ljudi su se uplašili za svoje živote", zaključila je putnica s leta za Bruxelles.