REZULTATI INDEX ANKETE Preko 60 posto čitatelja smatra da Crkva ne smije sudjelovati u izradi Zakona o pobačaju

TREBA li Crkva sudjelovati u pripremi Zakona o pobačaju? To smo pitanje postavili u našoj anketi objavljenoj jučer ujutro. Do danas poslijepodne, dakle u nešto više od tridesetak sati, na anketu je odgovorilo gotovo 50.000 čitatelja Indexa.

Rezultate smo zaključili u utorak, nešto nakon 23 sata.



63 posto čitatelja Indexa smatra da se Crkva ne treba miješati u pripremu Zakona o pobačaju.



Da se Crkvu treba pitati, smatra 37 posto čitatelja.

Ovo pitanje potaknuo je jučer ministar zdravstva Milan Kujundžić koji je kazao kako će se i Crkvu pitati kod pisanja novog zakona koji bi trebao biti objavljen sljedeće godine.



"Okupljamo stručnjake koji će reći svoje mišljenje o tom pitanju. S jedne strane treba čuvati život od začeća, to je moj stav, a s druge strane okupiti sva mišljenja i smisao je da bude što manje pobačaja", kazao je jučer gostujući na N1 televiziji ministar zdravstva Milan Kujundžić.



''Da se zaštiti majka i da se ponude modeli zaštite da se ne odluči na pobačaj. Svi će biti uključeni u pripremu Zakona o pobačaju, i Katolička crkva", rekao je Kujundžić.



Na koji će način, zašto, u kojoj i kolikoj mjeri biti uključena Crkva, ministar nije otkrio.



Pitanje abortusa svakako će biti nešto o čemu će se još pričati sljedećih mjeseci.



Premijer Andrej Plenković jučer se također oglasio o ovim izjavama Kujundžića. Čini se da su one i njega malo iznenadile jer o tome, kako je kazao, nisu pričali.



"Nismo još razgovarali ministar Kujundžić i ja o tome kakav će biti sastav radne skupine. Obično je na nadležnim ministrima da predlažu skupine za pojedine zakone, tako da ćemo o toj temi još razgovarati", odgovorio je Plenković na konferenciji za novinare u Banskim dvorima na upit za ministrove najave da će Crkva biti uključena u izradu novog Zakona o pobačaju.



Plenković je rekao da će novi zakon biti izrađen u roku koji je odredio Ustavni sud, odnosno u idućih godinu dana.



Ustavni sud je u veljači prošle godine odbio zahtjev za zabranom prava žene na pobačaj i naložio saboru da u roku dvije godine donese novi zakon.O ovoj temi kratko se jutros iz Omiša oglasio i Predrag Štromar, HNS-ov potpredsjednik vlade.Zamoljen da kao koalicijski partner HDZ-a komentira izjavu ministra zdravstva Milana Kujundžića kako će u pripremu Zakona o pobačaju biti uključena i Katolička crkva, potpredsjednik Štromar rekao je kako smatra da svatko treba raditi svoj posao."Crkva neka radi svoj posao, a mi političari ćemo raditi svoj posao", istaknuo je Štromar i rekao kako o tomu još nije razgovarao s ministrom Kujundžićem. "Ali, razgovarat ćemo", dodao je.

Za razliku od HDZ-a, stav Crkve o pobačaju odavno je jasan

Koji je stav Crkve kad je pobačaj u pitanju, to je jasno. Crkva je za jasnu i nedvosmislenu zabranu pobačaja. Tako je Josip Bozanić u veljači 2015. godine pravo na pobačaj nazvao narodnim samoubojstvom. Zapravo, on je tada samo podsjetio na Stepinčevo jasno stajalište o, kako je kazao, potrebi zaštite nerođene djece i njegove uvjerenosti da je "abortus zločin koji je u našoj domovini zauzeo toliki mah da pomalo dobiva karakter narodnoga samoubojstva". Stepinčeve su to riječi iz siječnja 1940. godine koje je prije dvije godine ponovio Bozanić.



Jasno, nije Bozanić jedini crkveni djelatnik koji je govorio protiv abortusa, rade to stotine njih, ali zagrebački nadbiskup svakako je najrelevantniji. Ne treba zaboraviti ni Inicijativu 40 dana za život, stasalu i odraslu u krilu Katoličke crkve, koja već godinama provodi molitvena bdjenja ispred bolnica te se tako bori protiv abortusa.



Hrvatska - sekularna država



No zbog čega se uopće Crkvu treba uključivati u donošenje zakona? Prema Ustavu Hrvatska je sekularna država. Članak 40. Ustava RH kaže da se jamči sloboda savjesti i vjeroispovijesti i slobodno javno očitovanje vjere ili drugog uvjerenja. Dakle, u zemlji koja se hvali postotkom katolika većim od 80 posto svi oni koji prakticiraju svoju vjeru ne moraju iskoristiti pravo na pobačaj.



Sljedeći pak članak kaže da su vjerske zajednice odvojene od države.



"Sve vjerske zajednice jednake su pred zakonom i odvojene od države", kaže prvi dio članka 41. Ustava RH pa se postavlja pitanje zbog čega bi se uopće jedna vjerska zajednica, koja je ujedno i najveća, ali to zapravo ne bi trebalo biti bitno, trebala uključivati u izradu jednog zakona.

*Index koristi third party aplikacije za realizaciju anketa, kako bi smanjili mogućnost manipulacije anketom od strane korisnika, ali i potpuno odagnali mogućnost Indexovih manipulacija rezultatima. Svejedno, online ankete ne mogu se smatrati znanstveno utemeljenima, niti vjerodostojno predstavljaju većinu hrvatske populacije. Index, naime, relativno rijetko posjećuju potpuni idioti, koji pak u ukupnoj hrvatskoj populaciji imaju značajan udio.