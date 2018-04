Riječni kruzer s danskim i švedskim turistima uplovio u Vukovar, domaćini im priredili svečani doček

Foto: qtours.dk

RIJEČNI kruzer „Der kleine Prinz“ svečano je dočekan jutros na pristaništu u Vukovaru, a 78 putnika s kruzera, turiste iz Švedske i Danske, na šetnici uz Dunav dočekao je gradonačelnik Ivan Penava, predstavnici Luke Vukovar i Lučke uprave Vukovar kao i lokalni proizvođači vina, rakija, meda i tradicijskih mesnih specijaliteta. Svečani doček upotpunili su Tamburaški sastav Allegro i Hrvatsko kulturno-glazbeno društvo Dunav.

"Ove godine očekujemo uplovljavanje više od 220 kruzera što će nam u značajno mjeri podići posjećenost", izjavio je gradonačelnik Penava te dodao da je prošle godine kruzerima Vukovar posjetilo oko 28.000 turista. Istaknuo je da stalna nazočnost Vukovara na međunarodnim sajmovima diljem Europe urodila činjenicom da su u turistički itinerer kruzera uvršteni i neki vukovarski sadržaji poput Gradskoga muzeja i Muzeja vučedolske kulture koje turisti s riječnih brodova redovito posjećuju. Najavio je nazočnost Vukovara i na velikom sajmu u Lisabonu što će dodatno promovirati grad kao turističko odredište.

Očekuju oko 40 tisuća turista

Ravnatelj Lučke uprave Vukovar Alan Jakumetović u ovoj godini očekuje oko 280 pristajanja kruzera na cijelome lučkom području od Batine do Iloka te dolazak oko 40.000 turista što je povećanje u odnosu na prošlu godinu kada se s 250 pristala broda iskrcalo 33.000 turista. Dodao je da je Lučka uprava u fazi odabira izvođača radova izgradnje komunalnog pristaništa Marina u Vukovaru u kojem će biti 140 vezova za sportske brodice od 5 do 8 metara dužine, a radovi bi trebali biti završeni do kraja godine čime će se „…podići vizura Vukovara kao grada s vode“.

Pročelnica Upravnog odjela za kulturu i turizam Marina Sekulić rekla je da je u Vukovaru u 2016. godini pristalo 224 kruzera, a u 2017. godini njih 205. Gotovo 50 posto turista na pristiglim kruzerima činili su Amerikanci, a 30 posto Nijemci. U 2018. godini najavljeno je pristajanje 223 kruzera. Dodala je da Vukovar bilježi 37 posto više dolazaka turista i 48 posto povećanja u noćenjima u odnosu na prethodnu godinu te da u svrhu razvoja turističke djelatnosti grad Vukovar financira edukaciju 10 turističkih vodiča sa znanjem engleskoga jezika, a u cilju njihova angažmana za turiste, napose one s kruzera.

Po dočeku, turisti s kruzera „Der kleine Printz“ koji plovi od Beča do Bukurešta uputili su se u razgledavanje grada i njegovih znamenitosti.