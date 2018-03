RIJEKE RASTU, POPLAVLJENE KUĆE "Veliki vodeni val tek stiže, ova mjesta ostat će odsječena"

Foto: Matija Habljak, Kristina Stedul Fabac, Nikola Cutuk, Robert Anić/PIXSELL

POSLJEDICE otapanja velikih količina snijega koje su poprimile obilježje elementarne nepogode najviše su pogodile Hrvatsku Kostajnicu, gdje je vodostaj Une u stalnom porastu i jutros je iznosio 419 centimetara, a izvanredne mjere obrane od poplava proglašene su već jučer pri vodostaju od 377 centimetara.



Vodostaj rijeke Une već je drugi dan u stalnom porastu i danas u 10 sati iznosio je visokih 419 centimetara. Zbog toga su još jučer, pri vodostaju od 377 centimetara, proglašene izvanredne mjere obrane od poplava, a ako se porast vodostaja nastavi do 450 centimetara, bit će proglašeno izvanredno stanje.

Preplavljene ceste, voda u kućama



Zbog porasta vodostaja preplavljena je državna cesta između Hrvatske Kostajnice i Dvora kod mjesta Kuljani, pa je promet na toj dionici ceste obustavljen za sva vozila. U Kostajnici su, kao i inače u sličnim situacijama, najugroženije obiteljske kuće u Ulici Nine Marakovića koja se nalazi na samoj obali rijeke. Voda je već ušla u nekoliko kuća, a prijeti poplavljivanjem čak stotine kuća.



"Iako vodostaj Une raste oko tri centimetra na sat, spremni smo za moguće intervencije. Stanje je sada pod kontrolom i ne očekujemo drastične posljedice. Poduzeli smo sve nužne mjere zaštite od mogućih poplava i pratimo kretanje vodostaja", rekao je kostajnički gradonačelnik Dalibor Bišćan.





Odlomljena stijena pala u dvorište, nema ozlijeđenih



Zbog otapanja snijega, Hrvatsku Kostajnicu je pogodila još jedna nevolja. Budući da se brdo Djed iznad grada sastoji od sedimentnih vapnenačkih stijena koje su porozne, jedna se natopljena stijena, zbog povećane težine, odlomila i u noći sa subote na nedjelju pala u dvorište dviju kuća u Ulici Davorina Trstenjaka, u samom gradskom središtu. Iako su u jednoj kući bili stanari, na sreću nitko nije stradao.



Gradonačelnik Bišćan kaže kako te zgrade na sreću nisu stalno nastanjene, pa nije bilo problema s evakuacijom stanovnika. Sada predstoje stručni istražni radovi, na temelju kojih će se dogovoriti daljnje zaštitne mjere kako u sličnim situacijama ne bi došlo do tragedije koja je ovaj put, na sreću, izbjegnuta.



U Hrvatskoj Kostajnici još uvijek prijeti i opasnost od ruševnih objekata koji su devastirani u Domovinskom ratu, a nisu obnovljeni. Zbog toga je gradska uprava nedavno uputila apel vlasnicima takvih objekata da ih uklone ili saniraju, jer predstavljaju stalnu opasnost za građane. Vlasnici su dobili rok da to učine do kraja ožujka, a ako nisu u mogućnosti, da to prijave u gradsku upravu kako bi se dogovorili daljnji koraci u njihovu uklanjanju.





Dramatično i u Karlovcu



Vodostaj Kupe u Karlovcu zbog kopnjenja snijega uzvodno dosegnut će uskoro visinu kad se poduzimaju redovne mjere obrane od poplave, a vodostaj koji bi zahtijevao izvanredne mjere se, prema sadašnjim pokazateljima, ne očekuje.



Načelnik sektora za hidrologiju Državnog hidrometeorološkog zavoda Borivoj Terek rekao je za Hinu da se prema svim sadašnjim parametrima očekuje da će Kupa u Karlovcu u redovno stanje obrane od poplave prijeći sutra i prekosutra, 13. i 14. ožujka.



"Ne očekujemo izvanredne mjere obrane od poplave jer će najviši očekivani vodostaj biti između 748 i 752 centimetra," rekao je. Na izvanredne mjere se prelazi kad vodostaj Kupe prijeđe 750 cm.





Vojska puni vreće





Pripadnici Inženjerijske pukovnije Hrvatske kopnene vojske, njih 40, sa strojevima, stigli su pomoći u obrani od poplave te rade na punjenju vreća i izgradnji zečjih nasipa. Iz MORH-a javljaju da će na područje Karlovac stići još 60 pripadnika Gardijske mehanizirane brigade HKoV-a i uključiti se u obranu od poplava."Hrvatske vode u 5 sati zatražile su aktiviranje Hrvatske vojske i ona je već na terenu. Radi se o nekoliko lokacija gdje strojevi ne mogu ući, potrebna je fizička radna snaga. Vreće koje oni sad postavljaju na tom prostoru su one koje smo mi punili zadnja tri dana", kazao je karlovački gradonačelnik Damir Mandić, napomenuvši da je Grad u 4 dana napunio 18.000 vreća, 10.000 pripremljenih imaju Hrvatske vode, a pune se i nove.

U Ogulinu zasad mirno



Dok u pojedinim dijelovima Karlovca nabujale rijeke počinju stvarati probleme, u Ogulinu je situacija, barem za sada, pod kontrolom.



Na snazi su redovne mjere obrane od poplava, a veći vodeni val se ipak ne očekuje, jer je priliv Dobre oko 90 kubnih metara u sekundi, što ne predstavlja problem i ne prijati stanovništvu.



Sve žurne službe su u pripravnosti.



Prijetnja u Sisku, vrhunac vala u petak



Terek je također rekao da će najviši vodostaj u Farkašiću i dalje prema Sisku biti u petak, 16. ožujka i da se ondje očekuju izvanredne mjere obrane od poplave.



Stotinu pripadnika Hrvatske vojske s tehnikom vojne inženjerije nastavljaju s podizanjem protupoplavnog zida u najugroženijim karlovačkim naseljenima, javio je jutros (12. ožujka) Centar 112.

Zbog naglog topljenja snijega i Sava se u Zagrebu počela izlijevati iz korita.





Crveni križ: Ova mjesta će ostati odsječena



Ekipe Crvenog križa na svim područjima kojima prijete poplave u stanju su pripravnosti i

organizirane su u dnevna i noćna dežurstva.



Pomoć se već pruža mještanima Hrvatske Kostajnice, kao i mještanima koja žive u naseljima općine Lekenik. Crveni križ Hrvatske Kostajnice obilazi teren i pomaže stanovništvu u preventivnim aktivnostima poput podizanja namještaja i uklanjanja ostalih predmeta kojima bi voda mogla naštetiti te izgradnji zečjih nasipa.



Situacija je ozbiljna i na području općine Lekenik koja obuhvaća naselja Brkiševina, Letovanić, Stari Brod, Stari Farkašić i Žažina. Ekipe Crvenog križa mještanima dijele vodu jer se, prema svim najavama, očekuje veliki vodeni val pa će ta mjesta ostati odsječena. Upravo zato Hrvatski Crveni križ na to područje šalje i specijalistički spasilački tim koji će čamcem obilaziti ugroženo stanovništvo i dostavljati im hranu, vodu i lijekove, a po potrebi moći će sudjelovati i u evakuaciji ljudi.



Ekipe Crvenog križa u stanju su pripravnosti i na karlovačkom području te će biti spremne pružiti pomoć svima onima kojima prijeti opasnost od poplave. Trenutno pripremaju pitku vodu koja će biti podijeljena ugroženom stanovništvu.



Hrvatski Crveni križ moli sve građane na ugroženim područjima da prate upute kriznog stožera i operativnih snaga na terenu kako bi se izbjegle sve eventualne poteškoće.

Nabujala i rijeka Sunja

