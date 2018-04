Rimac objavio novi video iz New Yorka, pogledajte njegov C_Two izbliza

Screenshot: Facebook (Rimac Automobili)

NOVA električna jurilica Rimac Automobila C_Two koja je ukrala show na međunarodnom sajmu u Ženevi, predstavljena je na Međunarodnom sajmu automobila u New Yorku, koji se održava od 30. ožujka do 8. travnja.



Rimac Automobili na svojoj stranici objavili su video iz New Yorka koji prikazuje bolid izbliza i iz svih kuteva. Na videu možete vidjeti i kako izgleda unutrašnjost ovog impresivnog automobila.





C_Two, električni hipersportski bolid, bio je jedna od najvećih zvijezda sajma u Ženevi, a starta cijenom od 1,7 milijuna eura. Riječ je o nasljedniku Concepta One i, prema nekima, najmoćnijem sportskom autu na svijetu. Samo tri tjedna nakon predstavljanja rasprodana je cjelokupna naklada.Krešo Ćorić, voditelj prodaje u Rimac Automobilima, rekao je kako je preostalo još nekoliko slobodnih primjeraka. S obzirom na to da je američka javnost već imala prilike upoznati bolid Concept_One, očekuje se da bi i tih nekoliko preostalih mjesta trebalo biti popunjeno do kraja salona.