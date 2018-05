Rimac: Tjedno zapošljavamo 20 ljudi

Screenshot: Al Jazeera

MATE Rimac gostovao je večeras na Al Jazeeri. Jasno, glavna tema bili su C_Two i planovi njegove firme Rimac Automobili. No dotakao se i drugih tema pa je rekao što misli o Elonu Musku, svojim počecima, ali i budućnosti autoindustrije.



"Ovo je dosta novo tržište, nema puno igrača. Mi smo rekli kako radimo samo sportske automobile, ne idemo u masovnu proizvodnju. S jedne strane, teško je biti prvi na nekom tržištu. S druge strane, to je i prednost", rekao je na početku razgovora za Al Jazeeru Mate Rimac.



"Mi nikada nismo željeli raditi samo električni auto. Željeli smo prikazati koje sve prednosti može imati električno vozilo", rekao je Rimac.

O Musku

Ispričao je i što misli o Elonu Musku i Tesli.



"Mi se ne natječemo ni sa kim. Električni automobili su manje od jedan posto tržišta. Trebat će još godina dok to dođe na neku razinu. Bilo bi smiješno uspoređivati se i fajtati s Teslom ili nekim drugim. Tesla radi odlične stvari u svom segmentu. Oni žele masovnu proizvodnju, a mi se namećemo kao tehnološka tvrtka. Ja imam veliki respekt prema njima, ne bih rekao da sam bolji", rekao je Rimac.



"Jednostavno je drugačiji poslovni model i mogućnosti. Oni su privukli 14 milijardi dolara investicije. Sasvim su druge mogućnosti u Kaliforniji. Oni su u svojim počecima dobili od vlade 500 milijuna dolara. Mi funkcioniramo u drugačijim okvirima", rekao je Rimac .



"Mi želimo biti globalna tvrtka, mi smo još mala firma u ovoj industriji. Mi smo jedna mikroba koja ima užasno dug put, daleko smo od stabilne etablirane firme. Možda se čini iz hrvatskih okvira da je firma od 350-400 ljudi uspjela, ali do tamo je dug put. Od početka su naši planovi jasni. Mi smo znali da ovo želimo napraviti, ali to je samo jedna etapa. Mi danas znamo gdje želimo biti 2025.", kaže Rimac.

Prisjetio se i početaka te potrage za investitorima.



"Mi smo spavali na ovom podu, ne bi išli doma po tri-četiri dana. Radili smo vikende, praznike, puno truda i znoja je tu", rekao je Rimac o počecima firme koja danas broji nekoliko stotina zaposlenika.



"Danas tu ima ljudi iz 26 zemalja, iz cijelog svijeta, Europa, Amerika, Brazil, Indija, Pakistan... Ali inicijalni tim bio je sastavljen od domaćih ljudi, Hrvata, koji nisu imali iskustvo nego su iskustvo stekli ovdje", rekao je Rimac.Rekao je da se i u Kini radi tvornica za kinesko tržište."Tamo su i potrebe drugačije", rekao je Rimac."Bilo je teško skupiti investitore. Ja sam išao po cijelom svijetu, kucao na tisuće vrata, većina mi ih je zalupila u nos. Ali neki su ih otvorili", slikovito je početnu potragu za investitorima opisao Mate Rimac.

Tri velike promjene koje čekaju autoindustriju

Mate Rimac iznio je i svoju viziju budućnosti autoindustrije. On očekuje tri velike promjene: hibridnost, autonomnost i potpunu promjenu svijesti o vlasništvu nad automobilom.



"Mislim da će se industrija jako mijenjati. Proživljava najveće promjene u zadnjih sto godina", rekao je Rimac dodavši kako stiže autonomna vožnja.



"Nećete više kupovati automobile i biti vlasnik nečega što vam 95 posto stoji na parkingu. Dakle, bit će automobili električni, autonomni i nećete mu biti vlasnik", sažeo je Rimac.

Tjedno zapošljavaju 20 ljudi

Rimac je kazao kako tjedno zapošljavaju 20 ljudi.

"Mi se stalno širimo, tjedno zaposlimo 20 ljudi. Otvorili smo urede u Splitu. U regiji ne možemo naći točno ono što tražimo. Više gledamo ljude u regiji koji su entuzijastični i imaju neko znanje osnovno. Naša su vrata otvorena za sve ljude u regiji. Imamo ljudi iz cijele bivše Jugoslavije, drago nam je kad dođu u Zagreb ili neki drugi ured", rekao je Rimac na kraju razgovora.