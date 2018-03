Rimčev C_Two neće biti predstavljen na zagrebačkom Auto Showu, evo i zašto

Foto: Facebook/Rimac Automobili



NOVA električna jurilica Rimac Automobila C_Two, koja je prošlog tjedna ukrala show na međunarodnom sajmu u Ženevi, neće biti predstavljena na zagrebačkom Autu Showu.



Na svom Facebook profilu Mate Rimac, osnivač Rimac Automobila, objasnio je na svom Facebook profilu zbog čega Zagrepčani i ostali posjetitelji zagrebačkog Auto Showa neće moći vidjeti C_Two uživo - barem ne zasad.



"Vezano za Zagrebački Auto Show... C_Two iz Geneve ide direktno u New York. Rado bismo pokazali auto domaćim fanovima na ZG Auto Showu ali na žalost se preklopio sa sajmom koji je davno unaprijed dogovoren sa našim distributerom u New Yorku. Glupo nam je u ZG staviti Concept_One a nemamo još spreman drugi C_Two. Stoga smo se odlučili ne sudjelovati ovaj put u Zg. No smislit ćemo nešto da domaći fanovi mogu vidjeti C_Two. Danas smo već brainstormali neke ideje", pojasnio je Rimac na svom Facebook profilu.