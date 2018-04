Rocket Lab će lansirati prvu komercijalnu raketu

Foto: EPA

AMERIČKA svemirska tvrtka Rocket Lab objavila je kako će ovoga mjeseca lansirati prvu komercijalnu raketu dugu 17 metara s lansirnog pogona na novozelandskom Sjevernom otoku.



Pogon na poluotoku Mahia u Novom Zelandu prvo je privatno lansirno postrojenje. Raketa će biti lansirana 20. travnja ili bilo koji dan nakon toga, unutar sljedeća dva tjedna, navodi se u priopćenju tvrtke.



Sateliti svaka 72 sata





“Rocket Lab je jedina mala svemirska tvrtka koja će dosegnuti orbitu i ispuniti obećanje da otvori pristup malim satelitima", kazao je utemeljitelj Rocket Laba i njegov glavni direktor Peter Beck.“Možemo postavljati satelite u orbitu svakih 72 sata, a to je ključno za tržište malih satelita", dodao je.Lansiranje slijedi pokusni let Rocket Laba u siječnju kada su tri mala komercijalna satelita postavljena u Zemljinu orbitu.Raketa Rocket Laba može lansirati u svemir satelite težine do 150 kilograma namijenjene komunikaciji i fotografiranju.