Rođene su i odrasle u Francuskoj, došle u Hrvatsku i pokrenule posao: "Govorili su nam da smo lude"

MARTINA Galošić i Sarah Valerie Guebey, rođene i odrasle u Francuskoj, a porijeklom iz Hrvatske, odlučile su se na pomalo neobičan potez - vratiti se u zemlju svojih roditelja, u Zadar, i ovdje pokrenuti posao.



Iako deseci tisuća ljudi svake godine iz Hrvatske odlazi u inozemstvo, ove dvije mlade žene, u ranim tridesetim godinama, odlučile su iskoristiti svoju povezanost s objema zemljama te su pokrenule web shop "Onze eleven" s proizvodima francuskih dizajnera.



Kažu da je oko dolaska u Hrvatsku bilo dvojbi, da su ih mnogi odgovarali od tog poteza, no ipak su odlučile doći. Posao su pokrenule jer nisu mogle pronaći poslove koji bi ih ispunjavali.



"Govorili su nam da smo lude"

"Bilo je dvojbi. Ljudi su općenito nezadovoljni situacijom u Hrvatskoj i govorili su nam da smo lude, ali mi smo ipak odlučile pokušati. Oduvijek smo htjele otvoriti nešto svoje. S obzirom na to da nismo imale uspjeha u pronalaženju posla koji bi nas ispunjavao, počele smo razmišljati o otvaranju vlastitog obrta. Već nekoliko godina intenzivno razmišljamo o tome što bismo mogle otvoriti, a da pritom povežemo strast prema onome što radimo i tržište koje će biti zainteresirano za naše proizvode. Kako nam volje i želje nikad nije nedostajalo, jedini problem koji nam se vrtio po glavi bio je postoji li potražnja za proizvodima koje bismo prodavale.



Suočene s manjkom izbora za originalnim predmetima u ovoj državi prepoznale smo potrebu ovakve trgovine u Hrvatskoj. Naši proizvodi su originalne rukotvorine malih dizajnera kojima naši hrvatski kupci nemaju pristup. Svojim kupcima želimo priuštiti nešto novo što garantirano nisu vidjeli na našem tržištu", kaže Marina.



Život u Francuskoj, koja je ipak mnogo razvijenija i uređenija zemlja, teško je uspoređivati. Sarah kaže da su bile svjesne situacije u Hrvatskoj, no odlučile su se boriti.



"Odmah ću vam reći da je najgore uspoređivati! Pogotovo jednu takvu razvijenu i uređenu zemlju s jednom Hrvatskom. Znale smo kakva je situacija ovdje, ali smo rekle: 'Idemo se boriti pa što bude.' Od uspoređivanja samo boli glava i rastu frustracije (smijeh). Budući da smo obje odrasle u Francuskoj i još uvijek smo usko povezane s Francuskom i njezinom kulturom i načinom života, to smatramo našom prednošću. Znamo što se tamo događa, što se tamo kupuje, što je popularno, pa to nastojimo ovdje donijeti", kaže Sarah.







Martina je magistrica francuskog jezika i pedagogije."Kao i sve moje kolege na faksu, nisam uspijevala naći posao pa sam švrljala raznim strukama dok se nisam zajedno sa Sarom odlučila nešto pokrenuti", kaže Marina.Sarah je modni dizajner, završila je fakultet u Lyonu u Francuskoj, i radila je za manje dizajnere i butike u Francuskoj, Španjolskoj i Hrvatskoj."To mi je struka i strast, i jedan od idućih projekata je izrađivati svoje stvari. Nas dvije smo pune ideja. Najveći problem je bio kako to pretočiti u isplativi biznis. Primijetile smo nedostatak raznolikosti ponude pa nam je bilo zanimljivo upoznati hrvatsko tržište s markama ostalih europskih zemalja. Nešto novo, drugačije i originalno. Interesa ima, ali treba se probiti na tržište, tek smo otvorili, prije mjesec dana, ali evo polako nalazimo svoju klijentelu", kaže Sarah.Kao i svi koji žele poslovati u Hrvatskoj, tako su se i Martina i Sarah "sudarile" s birokracijom i često nelogičnim i nerazumljivim propisima."Izludili su nas! Kad smo počele skupljati papire i sve potrebno za otvaranje obrta postale smo svjesne što nas sve čeka i zašto ljudi, a pogotovo mladi, ne otvaraju obrte. Dosta je nepravilnosti i neusklađenosti u sustavu. Spoticanja je bilo na svakom koraku i sve to iziskuje puno vremena i sam proces dugo traje, ali moramo istaknuti susretljivost i ljubaznost ljudi iz zadarskih institucija koji su nam jako puno pomogli", kaže Marina.