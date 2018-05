RTL-ova novinarka izrešetala Plenkovića, nije mu bilo ugodno

Screenshot: RTL

PREMIJERA Andreja Plenkovića danas je RTL-ova novinarka Damira Gregoret dobrano izrešetala pitanjima u intervjuu za RTL Danas koji su vodili u Šibeniku.

Rešetanje pitanjima

Novinarka ga je na početku pitala kakvo je stanje u stranci.

''Stanje je jako dobro, HDZ kao najjača politička stranka i najodgovornija za smjer zemlje stoji jako dobro. U posljednju godinu i pol ostvarili smo mnoge uspjehe", započeo je Plenković dosta neodređeno odgovarati na pitanje RTL-ove novinarke, no ona ga je odmah prekinula i dala mu naslutiti što ga čeka.

"Naravno, ali pitam vas za samu stranku. Unutar stranke imali smo oko Istanbulske konvencije 14 zastupnika protiv unatoč vašem inzistiranju. Je li to sad riješeno?" pitala je novinarka.

No premijer, koji i inače uglavnom priča ono što on želi, bez obzira na postavljeno pitanje, i tijekom ponovljenog pitanja je nastavio pričati svoje, a isto je ponovio i kad je novinarka do kraja postavila pitanja.

"HDZ odlično stoji, uvjerljivi smo pobjednici izbora, imamo 19 od 21 člana vlade. To je bilo jedno glasanje o jednoj temi, vidite da nakon toga nije propao svijet, ljudi idu u školu, na posao", nastavio je Plenković.

"Ali propao bi, odnosno Istanbulska se ne bi mogla usvojiti da nije bilo oporbe", inzistirala je novinarka, no Plenković je odgovorio da bi se usvojila.

Plenković i dalje tvrdi da je za izglasavanje Istanbulske trebalo samo 39 glasova

"Kako bi se usvojila bez oporbe?" pitala je ponovno novinarka.

"Samo je 39 glasova bilo potrebno, dakle obična većina. Nakon kvoruma bi se usvojila sigurno. Bez ikakve dileme. Meni je drago da je 110 zastupnika glasalo za, mislim da je to veliki korak u zaštiti žena od nasilja i sprječavanju nasilja u obitelji", rekao je Plenković.

"Što je s Davorom Stierom?" upitala je novinarka Plenkovića.



"On je tu, surađujemo", odgovorio je premijer jednom rečenicom.



"Ali tražili ste od njega da da ostavku, zar ne?" uslijedilo je novo pitanje.



"Nismo imali razgovore tog tipa", opet je odgovorio tek jednom rečenicom.

"Mislite li da bi bilo dobro da da ostavku zbog svega što se događalo?" nije odustajala novinarka pa joj je Plenković napokon odgovorio s nekoliko rečenica.

"On radi svoj posao. Činjenica da ode iz vlade je potez protiv kojeg sam bio. Šteta jer bi bio korisniji za stranku i državu da je ostao raditi na mjestu ministra i potpredsjednika vlade", rekao je.

"Stier je tajnik do daljnjeg"

Na pitanje ostaje li Stier politički tajnik i dokad odgovorio je da "radi svoj posao - do daljnjeg".

Upitan za svog drugog protivnika u stranci, Milijana Brkića, rekao je: "Tu je iza mene, pozdravili smo se. HDZ je jak. Ne bojte se.''

Potom je govorio o odnosima sa Srbijom. Novinarka ga je pitala je li bio dobar potez saborske delegacije da napusti Beograd.

"Apsolutno! Predsjednik sabora je dobro učinio. Takve stvari se ne dopuštaju. Hrvatska je bila jako dobar domaćin Vučiću, tako nešto se nije moglo dogoditi", kazao je Plenković.

Na konkretno pitanje odgovorio je da se nije čuo sa srpskom premijerkom Anom Brnabić te da "za to nema potrebe nakon svih izjava od strane njihovih ministara, krajnje neprimjerenih koje naše odnose vode nazad, a ne naprijed".

"Dačić ne poznaje povijest"



Kazao je da će se naprijed ići postupno."Relaksirat će se to. Hrvatska je članica EU-a i NATO-a - Srbija mora puno toga napraviti", rekao je. Upitan treba li ih blokirati, rekao je da ne treba govoriti o blokadama nego rješavati probleme prema dnevnom redu.

Za Šešelja je rekao da je on problem Srbije koji ona sama sa sobom mora riješiti. Komentirao je i mogući posjet predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović Srbiji.

"To predsjednica mora odlučiti. Stalno se događaju neke situacije koje ne vode prema boljim odnosima. a ovakve tenzije nisu korisne, ne pridonose ničemu dobrom", rekao je Plenković.

Za srpskog ministra vanjskih poslova Ivicu Dačića rekao je da "on ne prati igru, a ne zna ni povijest".

Kaže da je s Kolindom sve super, a da je Strmota ispao nezreo i nepristojan prema Murganićki



Novinarka ga je suočila s Kolindinom kritikom da je stanje u Hrvatskoj izvanredno.



"Stanje je zabrinjavajuće, to je trend s kojim smo suočeni dugi niz godina", komentirao je Plenković.

Posebno je kritizirao bivšeg pomoćnika ministrice Murganić, Marina Strmotu.

"Pokazao se nezrelim i nepristojnim prema ministrici Murganić. To da nema njega je njegov problem i odgovornost, a tema je tu, ima dovoljno državnih tajnika", rekao je. Odgovorio je i da nema potrebe za posebnim ministarstvom za demografiju. "Neće ministarstvo napraviti djecu", kazao je.

Novinarka ga je pitala i o odnosima s Kolindom.



"Odnosi su odlični. razgovarali smo. Razgovaramo o blokiranima, o demografskoj obnovi. Vlada je na tome napravila dosta toga", rekao je.

"Ne osjećam odgovornost za iseljavanje"

"Osjećate li odgovornost za prošlu godinu? 80 tisuća ljudi je otišlo", pitala ga je novinarka RTL-a.

"Ne osjećam odgovornost. Za to smo se borili, za slobodu kretanja. Prije deset godina, da smo imali mogućnost slobode kretanja, to bi se dogodilo tada. Ljudi odlaze jer nemaju zakonskih zapreka, jer mogu koristiti slobodu kretanja unutar EU-a. Prije deset godina to nije bilo tako. Imali smo kvote, radne dozvole", odgovorio je.



Nije htio izravno odgovoriti na pitanje hoće li podržati Kolindu za drugi mandat. Rekao je tek da se poznaju skoro 30 godina i da surađuju jako dobro, no na inzistiranje da odgovori na pitanje rekao je da je "siguran da bi je svi HDZ-ovci podržali kada odluči kazati da želi biti ponovno kandidatkinja za predsjednicu''.

Ne ide na Bleiburg



Rekao je da neće ići na Bleiburg jer ima obveze i da će poslati izaslanika.



Komentirao je na kraju moguća kažnjavanja Austrijske policije onih koji dođu na Bleiburg.

"Svatko tko ide tamo mora poštovati zakone zemlje u koju dolazi. Neću komentirati sudsku praksu, Vijeće je napravilo odličan posao, kroz dijalog, i strpljivo su iznjedrili neke zaključke. Ne moramo ga pretočiti u zakon. Moramo raditi na istini, pomirbi. Devedesetih smo bili žrtve zločinačkog režima, i tada se time nismo bavili, mi se time bavimo 25 godina kasnije. Zalažem se za manje podjela, više uključivosti. Ministarstva su dobila preporuke i odlučit ćemo kada i hoćemo li koje zakone mijenjati", zaključio je.