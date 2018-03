Rusi kažu da su Britanci upleteni u trovanje špijuna

Ilustracija: Hina (Fotografija ne prikazuje događaje iz teksta)



RUSKO ministarstvo vanjskih poslova sugeriralo je da je britanska država izvela napad kemijskim otrovom na bivšega ruskog špijuna na jugu Engleske ranije ovog mjeseca.



"Analiza svih okolnosti otkriva nezainteresiranost britanskih vlasti za pronalaženje stvarnih motiva i počinitelja zločina", reklo je rusko ministarstvo u izjavi.



Kažu da su Britanci upleteni u trovanje Skripalovih



"To nas dovodi do pomisli o mogućoj upletenosti (u taj zločin) britanskih specijalnih službi", dodaje se.



Bivši špijun Sergej Skripal i njegova kći Julija u bolnici su u kritičnom no stabilnom stanju. Pronađeni su bez svijesti na klupi u engleskom gradu Salisburyju početkom ožujka.



"Britanske vlasti sustavno pokazuju nesposobnost da osiguraju sigurnost ruskim državljanima na njihovu (britanskom) teritoriju", reklo je rusko ministarstvo.



"Očit i primjeri su trovanje bivšega ruskog zaposlenika FSB-a A. Litvinenka, smrt ruskog poslovnog čovjeka B. Patarkacišvilija i A. Perepilihnija pod nerazjašnjenim okolnostima, tajanstveno 'samoubojstvo' B. Berezovskog i davljenje njegova poslovnog partnera N. Gluškova te konačno napad na život i zdravlje S. Skripala i J. Skripal", navodi se u izjavi.Britanske vlasti rekle su da su Skripali napadnuti nervnim otrovom ruskog podrijetla novičokom.Ruski sud osudio je Skripala za prodaju ruskih državnih tajni Velikoj Britaniji 2006. godine. Razmijenjen je u Velikoj Britaniji četiri godine kasnije.Zapadne zemlje koordinirano su protjerale ruske veleposlanike zbog napada na Skripala, što bi moglo dovesti do "situacije Hladnog rata", upozorio je ruski veleposlanik Grigori Logvinov u Australiji.