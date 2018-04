Rusi na sastanak doveli zdrave Sirijce da bi dokazali da nije bilo kemijskog napada, SAD i saveznici bijesni

Foto: Hina/EPA

RUSIJA i Sirija dovele su u četvrtak nekoliko zdravih ljudi iz Gute u Siriji u Organizaciju za zabranu kemijskog oružja (OPCW) u Haagu ne bi li dokazale svoje tvrdnje da se početkom mjeseca u tom području nije dogodio kemijski napad.



Britanija je ocijenila da je riječ o ekshibiciji i kazala da su saveznici uključujući Francusku i SAD bojkotirali taj sastanak koji se održao iza zatvorenih vrata.



"OPCW nije kazalište", rekao je Peter Wilson, britanski izaslanik pri toj organizaciji.



"Odluka Rusije da je zlorabi još je jedan njezin pokušaj da potkopa rad OPCW-a, a posebno rad njegove misije za utvrđivanje činjenica koja istražuje korištenje kemijskog oružja u Siriji."



Rusija i Sirija najavile su za kasnije zajedničku novinsku konferenciju nedaleko od sjedišta OPCW-a u Haagu.



U pozivu su najavile "sudjelovanje očevidaca iz Sirije koji su korišteni u namještenim videosnimkama 'kemijskog napada' u Dumi".

Istraga još traje



OPCW istražuje je li u Guti 7. travnja korišteno kemijsko oružje pri čemu su navodno stradali deseci ljudi.Napad je doveo do zračnih napada SAD-a, Francuske i Britanije na tri kemijska postrojenja u Siriji.Sirija i Rusija odbacuju optužbe i tvrde da su odgovorni pobunjenici.Francuski veleposlanik pri OPCW-u Philippe Lalliot ocijenio je da je dovođenje Sirijaca u Haag "opsceno"."Ne čudi što je to učinila sirijska vlada, koja masakrira i ubija bojnim otrovima vlastiti narod zadnjih sedam godina", rekao je.Kazao je da više čudi to što je to učinila Rusija.