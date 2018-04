RUSI ŠALJU POJAČANJA U SIRIJU Preko Bospora prelazi brod krcat vojnom opremom

Ilustracija: EPA

TURSKA nije na strani niti je protiv bilo koje zemlje vezano uz Siriju i njezina politika u regiji razlikuje se od one Irana, Rusije i Sjedinjenih Država, izjavio je potpredsjednik turske vlade Bekir Bozdag.



Međutim, Turčin Yörük Işık objavio je na Twitteru fotografije ruskog broda pri prelasku Bospora te napisao kako je taj isti brod na svom četvrtom putu za sirijski grad Tartus. Napisao je kako prenosi vojna vozila i opremu.

Nizhniy Novgorod based Arzamas Machinery Plant manufactured BTR80 is equipped with Pelena 6B jammer designed against radio controlled IEDs. 8x8 wheel amphibious armoured personnel carrier was carried above the deck of Russian Navy’s Black Sea Fleet’s LST Orsk en route to #Tartus pic.twitter.com/KBupul4e0C