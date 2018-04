Rusi tvrde: U Guti su pronađeni spremnici s klorom iz Njemačke i Velike Britanije

Foto: FaH



GLASNOGOVORNICA ruskog ministarstva vanjskih poslova Maria Zakharova izjavila je na posebnoj konferenciji za medije kako su na teritoriju Gute pronađeni spremnici s klorom proizvedeni u Njemačkoj te dimne bombe proizvedene u Velikoj Britaniji.



"U oslobođenim dijelovima Istočne Gute, sirijska vojska pronašla je spremnike s klorom, najgorom vrstom kemijskog oružja, koji su bili iz Njemačke. Osim toga pronađene su dimne granate koje su proizvedene, obratite pozornost na ovo, u gradu Salisburyju, u velikoj Britaniji", objavila je Zakharova na konferenciji za medije u Moskvi.



"Potkopana vjera u čovječnost vodstva nekih država"



Podsjetimo, ruski špijun Sergej Skripal i njegova kći napadnuti su nervnim agensom upravo u Salisburyju.



Glasnogovornica je izjavila kako ovo otkriće potkopava "vjeru u čovječnost vodstva nekih država".



Glasnogovornica je rekla i kako je, prije navodnog kemijskog napada u Dumi, koji su zapadni saveznici iskoristili kao izgovor za napad na Siriju prošle subote, Rusija nekoliko puta upozoravala na provokacije od strane militanata.



Napad na Siriju izveden prošle subote



Podsjetimo, američke, britanske i francuske snage pogodile su Siriju zračnim napadima rano u subotu, kao odgovor na napad kemijskim oružjem u kojemu su u sirijskom gradu Dumi ubijene desetine ljudi, dok je Rusija poručila da napad neće proći bez posljedica.



Trump je izjavio i kako je naredio precizne udare, kao odgovor na napad kemijskim oružjem u kojemu je pretprošli tjedan ubijeno najmanje 60 ljudi.



Američki ministar obrane James Mattis izjavio je tada kako su zračni napadi na ciljeve u Siriji izvedeni kako bi poslali snažnu poruku sirijskom predsjedniku Bašaru al-Asadu.



Premijerka May i predsjednik Macron tvrde da je odgovornost sirijskog režima za kemijski napad nedvojbena



Francuski predsjednik Macron poručio je nakon napada kako je napad do sada bio ograničen na sirijska postrojenja za kemijsko oružje."Ne možemo tolerirati ponovnu uporabu kemijskog oružja, što je neposredna opasnost za sirijski narod i našu kolektivnu sigurnost", kaže se u izjavi iz ureda francuskog predsjednika.Dodao je da je odgovornost sirijskog režima za kemijski napad nedvojbena.Theresa May također je priopćila kako je ovlastila britanske snage za provedbu napada protiv Sirije te da nije riječ o intervenciji u građanskom ratu, niti o promjeni sirijskog režima."Britanija i njezini saveznici pokušali su iskoristiti svako diplomatsko sredstvo za zaustavljanje uporabe kemijskog oružja, ali su bili opetovano onemogućavani", rekla je May, navodeći pritom ruski veto na neovisnu istragu napada u Dumi, koji je ta zemlja ovaj tjedan uložila u Vijeću sigurnosti UN-a."Dakle, ne postoji praktična alternativa uporabi sile koja bi spriječila sirijski režim u uporabi kemijskog oružja", rekla je.Putin je odmah nakon napada osudio udare koje je izveo SAD sa saveznicima na postrojenja režima Damaska u Siriji."Rusija najodlučnije osuđuje napad na Siriju gdje ruski vojnici pomažu legitimnoj vladi u borbi protiv terorizma", izjavio je ruski predsjednik u priopćenju koje je izdao Kremlj.Rusija je tada sazvala i sjednicu Vijeća UN-a."Zašto niste pričekali ishod istrage koju ste zatražili?" pitao je nakon glasanja ruski veleposlanik pri UN-u Vasilij Nebenzia. Optužio je SAD, Francusku i Britaniju da su "demonstrirali otvoreno nepoštovanje međunarodnog prava".