Rusija odgovorila na britanske optužbe za cyber napad: "To je dostojno scene iz Montyja Pythona"

RUSIJA je ismijala britanskog ministra obrane zbog upozorenja da bi ruski napad na britansku infrastrukturu mogao uzrokovati "na tisuće i tisuće smrti", piše BBC.

Britanski ministar obrane Gavin Williamson izjavio je za Daily Telegraph da Moskva špijunira britanske energetske zalihe i ima planove za prekidanje opskrbe energijom, što bi moglo prouzročiti "totalni kaos" u zemlji: "To je stvarna prijetnja i vjerujem da se s njom trenutno suočavamo", dodao je Williamson, kojega smatraju mogućim nasljednikom premijerke May.

"Pokušava zastrašiti javnost kako bi dobio više novca"

Glasnogovornik ruskog ministarstva obrane Igor Konašenkov izjavio je da je Williamson "izgubio razum" i dodao da su njegovi komentari "dostojni scene iz Montyja Pythona". Optužio je Williamsona da "pokušava zastrašiti britansku javnost kako bi dobio više novca za vojne snage".

Ruska ambasada u Londonu na Twitteru je objavila članak s tvrdnjom britanskog ministra obrane te navela: "Neki britanski političari ne snose nikakvu odgovornost za svoje izjave." Konašenkov je izjavio da "Williamsonov morbidni strah od ruskih aktivnosti pripada dječjim stripovima ili epizodi Letećeg cirkusa Montyja Pythona".

