Rusija traži objašnjenje britanskih vlasti za pretragu ruskog aviona u Londonu

RUSKO veleposlanstvo u Velikoj Britaniji objavilo je u petak da su britanske vlasti u londonskoj zračnoj luci Heathrow pretražile zrakoplov ruskog avioprijevoznika Aeroflot, a u diplomatskoj noti je zatraženo pojašnjenje tog događaja.

"Granični i carinski službenici pretražili su zrakoplov Aeroflota za letove 2582/2583 na liniji Moskva-London-Moskva. To predstavlja izvanredan slučaj", stoji u priopćenju veleposlanstva. Rusko ministarstvo vanjskih poslova nazvalo je pretragu aviona provokacijom.

"Odbili su navesti razloge pretrage"

Štoviše, navode, dužnosnici su pokušali pretražiti zrakoplov bez prisutnosti posade, što je kategorički zabranjeno postojećim propisima. Nakon duljih pregovora ipak je dopuštena prisutnost kapetana zrakoplova pri pretrazi, a njenim okončanjem službenici su odbili navesti razloge pretrage.

"Veleposlanstvo je poslalo diplomatsku notu kojom od britanske strane traži pojašnjenje ovog incidenta", stoji u objavi.

Iz veleposlanstva poručuju da nemaju drugog objašnjenja nego da je događaj na Heathrowu "na ovaj ili onaj način povezan s neprijateljskom politikom koju britanska vlada provodi prema Rusiji".

