Ruski energetski div ukida stotine radnih mjesta na Zapadu

RUSKI energetski div Gazprom ukinut će stotine radnih mjesta u svojim inozemnim uredima za trgovinu i izvoz, uključujući Veliku Britaniju, te će ih preseliti u Sankt Peterburg, što dolazi u vrijeme rastućih tenzija između Rusije i zapadnih zemalja.



Reuters to doznaje od dvaju izvora upoznatih sa situacijom. Jedan od njih kaže kako ta odluka odražava širi trend ruskih državnih kompanija koje se povlače sa Zapada, a kao dio nastojanja predsjednika Vladimira Putina za povratak kapitala s ciljem smanjenja izloženosti sankcijama, te podupiranja domaćeg gospodarstva.



"U Rusiji se ova priča može prikazati kao otvaranje novih radnih mjesta na domaćem terenu. To je korisno, osobito uoči predsjedničkih izbora", izjavio je izvor, referirajući se na nedjeljno glasovanje u kojem se uvelike očekuje da će Putin odnijeti pobjedu.



Reorganizacija poslovanja dolazi u trenutku kada su odnosi Rusije i Britanije, gdje Gazprom ima daleko najveći trgovinski ured, dosegnuli novu najnižu razinu, a nakon što je premijerka Theresa May ustvrdila da je Moskva kriva za pokušaj ubojstva bivšeg ruskog dvostrukog agenta u engleskom gradiću Salisburyju.



Osveta ili?



Međutim, poslovna odluka bila je donesena ranije ove godine, mnogo prije izbijanja špijunskog skandala, tvrde izvori, koji su željeli ostati anonimni.Iz Gazproma, koji ima sjedište u Sankt Peterburgu, poručili su da je prerano komentirati bilo kakve brojke i poteze. Tvrtka je prošlog mjeseca objavila da planira reorganizirati inozemne trgovinske i izvozne operacije, ne dajući detalje."To je usmjereno na jačanje pozicije tvrtke u inozemstvu", rekao je glasnogovornik.Gazpromovo inozemno trgovinsko i izvozno poslovanje zapošljava oko dvije tisuće ljudi, a većina njih, oko tisuću, nalazi se u Londonu. Također, tvrtka ima urede na lokacijama poput Pariza, Houstona, Singapura, te u gradovima u Njemačkoj. Nisu svi zaposlenici trgovci, već uključuju i stručnjake za financije i logistiku.Reorganizacijom će se broj ljudi više nego prepoloviti, dok će podjednak broj ljudi biti angažiran u Sankt Peterburgu, odakle će se izvršavati mnoge trgovinske operacije, kaže jedan od izvora koji nije dao više konkretnih detalja o tome gdje će se rezovi dogoditi.