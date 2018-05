Ruski parlament potvrdio Medvedeva za premijera

Foto: Hina

DONJI dom ruskog parlamenta potvrdio je Dmitrija Medvedeva za premijera s 374 glasa za i 56 protiv za ostanak na dužnosti koju obnaša od 2012.



Predsjednik Vladimir Putin, koji je u ponedjeljak prisegnuo na novi šestogodišnji mandat, predložio je Medvedeva za premijera i zatražio od zastupnika da ga podupru.



Marginalno mjesto u posljednjem mandatu



Medvedev je od 2008. do 2012. bio ruski predsjednik pošto je bio prvi potpredsjednik, a od 2012. do 2018. je obnašao premijersku dužnost.



Taj 52-godišnji pravnik je u posljednjem mandatu imao marginalno mjesto na kojemu se bavio tehničkim pitanjima.



Aleksej Navaljni, glavni politički protivnik Kremlja, optužio ga je za korupciju i mobilizirao tisuće prosvjednika protiv njega.



No Medvedev nikada nije izgubio povjerenje svog mentora Vladimira Putina kojemu je cijelo vrijeme odan.