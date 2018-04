Ruski veleposlanik u Hrvatskoj: Napad na Siriju je barbarski čin Amerike i njenih saveznika

Foto: Slavko Midžor/Pixsell

RUSKI veleposlanik u Hrvatskoj Anvar Azimov nazvao je napad zapadnjačkih vojnih snaga na Siriju činom barbarske agresije i poručio kako se Rusija neće vojno uplitati sve dok nema ruskih žrtava.



"Mi taj barbarski čin Sjedinjenih Američkih Država i njihovih satelita ne smatramo vojnom akcijom. Ne. To je jasan čin agresije na suverenu zemlju", ustvrdio je Azimov gostujući u središnjem dnevniku NoveTV.



"Tko im je dao pravo da napadnu? Sjedinjene Države i njihovi sateliti pokušavaju potkopati međunarodno pravo. Ponašaju se kao žandari, kao gangsteri. To nije civilizirano", ocijenio je.



Glavni razlog napada je, smatra, sprječavanje dolaska stručnjaka iz Organizacije za zabranu kemijskog oružja iz Haaga, koji su već u Siriji i danas su trebali ići u istočnu Gutu.



Zasad nema nikakvih dokaza da je sirijska vlada koristila kemijsko oružje, kaže Azimov.



Istaknuo je da će Rusija pomagati snagama sirijskog predsjednika Bašara al-Asada više nego do sada "tako da će poduzeti obrambene akcije i opskrbiti ih novim proturaketnim sustavom tako da mogu bolje braniti svoju zemlju".

"Al-Asad je važan faktor stabilnosti"



Ruska uloga u Siriji nije da podupire al-Asada, već zadati udarac međunarodnom terorizmu, kaže veleposlanik.



TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASA

"Al-Asad je važan faktor stabilnosti. Al-Asad brani državu Siriju. Znate što se dogodilo u Iraku, Libiji, Jemenu, ne želimo da se to ponovi u Siriji. Ne branimo al-Asada, ali on je jedini legitimni vođa zemlje", pojasnio je.Budući da napad nije izvršen na dio teritorija koji kontroliraju Rusi – s ruske strane nema žrtava niti ikakve štete, Rusija zasad neće vojno odgovoriti, istaknuo je Azimov i upozorio: "Bude li netko od Rusa ozlijeđen, mi ćemo odgovoriti".Azimov je odbacio mogućnost da bi moglo doći do eskalacije sukoba između Rusije i SAD-a koji bi opravdali strahove od izbijanja Trećeg svjetskog rata."Siguran sam da neće doći do Trećeg svjetskog rata. Rusija je odgovorna zemlja, Rusija će više raditi na političkom rješavanju situacije", rekao je."Istodobno, u vojnom smislu ćemo podupirati režim Bašara al-Asada više nego do sada. Ali, napominjem još jednom, mi ne želimo pogoršati situaciju, nećemo napasti američke mete, iako bi Rusija to mogla. Uvjeravam vas da je Rusija u vojnom smislu mnogo jača od SAD-a i svih njezinih satelita. Ali mi smo i mnogo odgovorniji", poručio je ruski veleposlanik u Hrvatskoj.

Želite li momentalno primiti obavijest o svakom objavljenom članku vezanom uz napad Amerike na Siriju instalirajte Index.me aplikaciju i pretplatite se besplatno na tag: napad na Siriju



Index.me aplikaciju za android besplatno možete preuzeti na ovom linku, dok iPhone aplikaciju možete preuzeti ovdje.