Ruža Tomašić: Slovenci su okupatori, moramo pokazati mišiće

ZASTUPNICA u Europskom parlamentu Ruža Tomašić gostovala je danas na televiziji N1 gdje je opet komentirala situaciju sa Slovenijom.

Tom prilikom pojasnila je svoju jučerašnju izjavu u kojoj je pozvala na angažiranje vojske.



"Angažman mornarice ne znači borbeno djelovanje, a još manje rat. Ako se to ne može riješiti diplomatskim putem, a ne može ni policija, tako to drugi može odraditi nego mornarica", kazala je i dodala da se sramimo i bojimo zaštititi svoje more.

Slovencima je "krajnji cilj uzurpacija tuđeg teritorija"



"Onda ćemo biti fini i ustupit ćemo im sve što traže. Ako smo mi suverena država, onda se tako moramo i postaviti", dodala je.



Podsjetila je i na situaciju u kojoj je vlak s migrantima, a u kojem je bilo i 36 hrvatskih policajaca, ostao "zarobljen" u Mađarskoj jer su na teritorij druge države, tvrdili su Mađari, naši naoružani "plavci" ušli nelegalno. Rekla je da su nas tada Mađari optužili za kršenje međunarodnog prava, policajce razoružali, zapisali i poslali ih natrag u Hrvatsku.



Dodala je kako je Slovenci pokazuju da im je "krajnji cilj uzurpacija tuđeg teritorija.""Slovenci su ovdje okupatori, a postavljaju se kao žrtve, a mi se pravimo da to ne vidimo", kaže Tomašić.

"Ribari nisu sigurni"



Još jednom je dodala kako angažiranje mornarice ne znači rat.



"Nećemo ići započeti rat, već mornaricom pokazati 'ovako, prijatelji, neće ići, sjednimo za stol'. Morate pokazati mišiće da vas napokon netko počne slušati. Slušam ribare, s njima svakodnevno razgovaram, oni nisu sigurni da kazne koje dobivaju neće jednog dana morati platiti, oni su zabrinuti", rekla je i dodala kako garancije koje im je vlada dala ne znače i da mogu biti bezbrižni.



A što kad odu u Sloveniju i tamo ih zadrže u zatvoru", upitala je i zaključila kako nije za rat ali i dodala kako smatra da, ako je potrebno, u zaštiti svoga treba pokazati zube, prenosi N1.