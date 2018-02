SAD JE JASNO Plenković nema ni najmanjeg pojma što radi s najvećom krizom ikad

Foto: Petar Glebov/PIXSELL, 123rf



VIŠE od dva tjedna prošla su od kada je zaprimio dokumente o aferi savjetnici, a premijer Plenković još nema nasljednika za poziciju Ante Ramljaka u Agrokoru, nego tek najavljuje konzultacije.

>> Ramljak podnio neopozivu ostavku



>> Plenković: Nema drame, Ramljak ostaje dok ne nađemo nekog drugog



>> Plenković je zacvilio "a što mislite kako je meni" i rekao baš sve o sebi

Umjesto očekivane rekonstrukcije vlade ili imena novog povjerenika, dobili smo potvrdu da će Ramljak ostati u Agrokoru dok se ne pronađe njegov nasljednik. Ramljak, čiju je ostavku prihvatio zbog neetičnih poslova, dovoljno je etičan da pričeka nasljednika.



Očito da im ne ide najbolje, pa premijer govori da Trgovački sud mora odobriti povjerenika. Morao je i Ramljaka, pa oko toga nije bilo problema. Ovaj put moraju dobiti odobrenje i kreditora, što isto mogu zahvaliti Ramljaku i njegovoj etici.



Ramljakov krimen sveo na nesmotrenost



Premijera Plenkovića gledali smo večeras u najlošijem izdanju, pokazao se kao prilično nepripremljen za rješavanje krize u Agrokoru, neupućen u stanje u toj kompaniji, ali i ono mnogo važnije - nezainteresiran za stvarno raščišćavanje stvari. Ramljakov krimen, u kojem je 12 milijuna kuna osigurano u njegovoj bivšoj tvrtki za vrijeme njegova vladanja Agrokorom, sveo je na nesmotrenost.



Nije siguran je li to slučaj za DORH. "Doživio sam to kao pogrešku koja je bacila sjenu... Moja uloga nije da propitujem probleme, nego da ih rješavam...", govorio je.





TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASA

Priznao je da nije znao kako se isplaćuju savjetnici, propust što Lex Agrokor nije regulirao sukob interesa, i što povjerenik nije uzeo zamjenike."A što mislite kako je meni", izgovorio je. Odgovoran bi premijer pokušao raščistiti skandal, no Plenković je odlučio zaštititi potpredsjednicu Dalić koja je bila direktno nadređena nadzirati povjerenikov rad.Ako je bilo propusta, a sam priznaje da ih je bilo, za njih bi trebala odgovarati i Dalić. Jer je sam na početku rekao kako je sređivanje stanja u Agrokoru najveći projekt njegove vlade.Umjesto toga, Plenković sam hvali vlastito poštenje. A to nikada ne zvuči dobro, pogotovo dok istovremeno pokušava relativizirati najgoru vladinu aferu.Premijer Plenković vezao je prvi put svoju sudbinu uz Dalić kada je prihvatio ideju da Lexom preuzmu Todorićevu kompaniju, pristajući na njene uvjete, netransparentnost koja je cijeli proces pratila od početka.

>> Plenković o Dalićki: Naš odnos je jako dobar i ona nastavlja raditi svoj posao



Vratilo mu se kroz aferu savjetnici, no to bi mogao biti tek početak. Nije znao odgovoriti na pitanje hoće li Texo, Ramljakova bivša firmi biti i dalje angažirana, poručivši kako je to odnos privatnih tvrtki. Moglo bi mu se dogoditi da ga Ramljak još jednom ponizi i osvane kao novi savjetnik Agrokora.



Dalić se odrekla Ramljaka, i politički preživjela. Plenković, koji zapravo ne zna što bi s Agrokorom, sada se još čvršće vezao uz nju. A svi njegovi politički oponenti u HDZ-u i šire sada mogu mirno ispeći kokice i čekati veliko finale.