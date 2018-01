Sad je sasvim jasno: Plenković ne može baš ništa HDZ-ovom županu koji mlati ženu

Foto: Index/Pozega.eu/Hina



IAKO je protiv Alojza Tomaševića, nasilnog HDZ-ova župana, ovih dana podignuta optužnica, šef HDZ-a i vlade danas je praktički potvrdio da mu ne može baš ništa.



Naime, Tomašević je danas ujutro bio u Banskim dvorima, gdje su ga premijer Andrej Plenković i Gordan Jandroković Njonjo, glavni tajnik HDZ-a, pokušavali nagovoriti da podnese ostavku nakon što je protiv njega DORH podigao optužnicu zbog obiteljskog nasilja.



Koliko je Andrej Plenković, formalno najmoćniji čovjek u državi, zapravo nemoćan, najbolje pokazuje činjenica da šef HDZ-a već neko vrijeme govori da Tomašević mora podnijeti ostavku na funkciju župana.



Dao mu ultimatum nekoliko sati, pa mu dao novi ultimatum od 10 dana



Jutros je tako, nakon razgovora u vladi, u više medija objavljeno kako je Tomašević od Plenkovića i Njonje dobio svojevrsni ultimatum: Podnesi ostavku u roku od nekoliko sati ili ćemo mi naći načina da te smijenimo.



No vrlo brzo postalo je jasno da od tog ultimatuma neće biti baš ništa. Naime, Plenković je večeras, nakon sastanka Predsjedništva HDZ-a, okrenuo priču i produljio "ultimatum" Alojzu Tomaševiću do 15. siječnja. Što će biti s Tomaševićem kad taj rok istekne, Plenković nije pojasnio, a jasno je i zašto - jer mu ne može ništa."Vjerujem da će kao bivši branitelj, general HV-a i dva puta izabrani župan razumjeti situaciju u koju smo dovedeni zbog stvari na koje nismo imali nikakav utjecaj", rekao je Plenković večeras nakon sastanka Predsjedništva HDZ-a.Naime, jedini način da Tomašević hitno odleti iz fotelje župana je da - sam podnese ostavku. Premijer je očito toga svjestan i zbog toga nije naveo kako to misli prisiliti Tomaševića da podnese ostavku.Tomaševića bi, doduše, građani mogli smijeniti na referendumu, ali referendum za opoziv župana ne može se raspisati prije isteka roka od 12 mjeseci od zadnjih lokalnih izbora, na kojima je izabran za župana. S obzirom na to da je Tomašević postao župan na lokalnim izborima održanim prošlog svibnja, jasno je da je Tomašević, osumnjičenik za obiteljsko nasilje, zaštićen kao lički medvjed.HDZ je, doduše, mogao smijeniti Alojza Tomaševića početkom prosinca prošle godine, kad se u Županijskoj skupštini izglasavao proračun. HDZ u toj skupštini ima uvjerljivu većinu i Tomašević je mogao pasti da je nekim slučajem proračun pao na glasanju - ali nije.Nakon usvajanja proračuna, Plenkoviću na raspolaganju nije ostao nijedan način za smjenu Tomaševića i sad se mora nadati da će obiteljski nasilnik poslušati njegovu molbu.