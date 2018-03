SAD optužio Rusiju za hakerske napade na energetsku mrežu i državne institucije

Screenshot: YouTube

AMERIČKA vlada optužila je Rusiju za hakerske napade na američku energetsku mrežu u sklopu novih sankcija Rusiji, javljaju američki mediji.

Američko ministarstvo domovinske sigurnosti (DHS) objavilo je u četvrtak da je Rusija izvela višestruke napade na "određene vladine institucije i osnovnu infrastrukturu".

The US has accused Russia of staging a series of cyber attacks, including the interference in the 2016 elections, and unveiled a series of sanctions https://t.co/803rqUyfDf pic.twitter.com/t0ONy5K5r6