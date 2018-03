SAD optužuje Irance za jedan od najvećih globalnih hakerskih napada

Foto: 123rf

SAD je u petak optužio devetero Iranaca i jedno iransko poduzeće za pokušaj hakiranja stotina američkih i međunarodnih sveučilišta, desetaka poduzeća i dijelova američke vlade za iransku vladu.

Kibernetičkim napadom otuđeno je više od 31 terabajta akademskih podataka i intelektualnog vlasništva sa 144 sveučilišta u SAD-u i 176 sveučilišta u 21 drugoj zemlji, objavilo je Ministarstvo pravosuđa.

Deputy Attorney General Rosenstein Delivers Remarks Announcing Nine Iranians Charged with Conducting Massive Cyber Theft Campaign on Behalf of the Islamic Revolutionary Guard Corps https://t.co/mwQLoGVkIy